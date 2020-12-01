 | Сегодня, 06:05 | Информационные технологии

Fujifilm и IBM создали новую магнитную ленту, демонстрирующую рекордные показатели плотности записи и информационной емкости

Накопитель на магнитной ленте


Ни для кого не является секретом, что все цифровые данные, которые за всю историю успело сгенерировать человечество, где-то сохранены и ждут момента, когда они окажутся востребованными. Практически с самого начала в качестве основного носителя для подобного длительного хранения архивных данных выступала магнитная лента, и, по мнению представителей компании IBM, эта 60-летняя технология будет продолжать оставаться актуальной, по крайней мере, еще несколько десятилетий.

Не так давно специалисты компании IBM, работавшие совместно со специалистами компании Fujifilm, создали первые опытные образцы новой магнитной ленты, которая демонстрирует рекордные на сегодняшний день показатели плотности записи и информационной емкости. Данное достижение, в первую очередь, стало возможным благодаря использованию в новой ленте частиц из феррита стронция (SrFe), магнитного материала, макрочастицы которого занимают на 60 процентов меньше физического пространства на поверхности ленты, чем частицы традиционного материала - феррита бария (BaFe).

За счет использования нового магнитного материала, разработанного компанией Fujifilm, плотность записи информации на новую магнитную ленту составила 317 гигабит на квадратный дюйм, что существенно превышает предыдущий рекорд в 201 гигабит на квадратный дюйм, продемонстрированный IBM и Sony в 2017 году. А емкость стандартного картриджа, вмещающего 1.3 километра ленты, толщиной 4.3 микрона, составляет 580 ТБ, что эквивалентно емкости "стопки" из 786 977 компакт-дисков, высота которой составляет 944 метра.

Структура новой магнитной ленты


Второй частью составляющей успеха компаний Fujifilm и IBM новые TMR-головки для записи и чтения информации, обеспечивающие очень низкий коэффициент трения с поверхностью магнитной ленты. Как обычно, запись информации на ленту ведется на несколько параллельных дорожек, ширина каждой дорожки составляет в данном случае 29 нанометров, а линейная плотность записи - 702 килобита на дюйм.

Для постоянного поддержания точной позиции считывающей головки относительно ленты используются новые сверхвысокоточные сервоприводы с опять же новыми драйверами, силовыми электронными устройствами, обеспечивающими работу этих сервоприводов. Все это вместе позволяет получить точность позиционирования головки относительно ленты в 3.2 нанометра, что является еще одним мировым рекордом в данной области.


Ключевые слова:
IBM, Fujifilm, Рекорд, Плотность, Запись, Информация, Магнитная, Лента, Феррит, Стронций, Барий

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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 08:07
    #1 Написал: bagol

    Публикаций: 0
    Комментариев: 13
    А время доступа и хранение? Тупиковая технология.
    Лучше бы силы и средства на развитие транзисторной памяти направляли.
        

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