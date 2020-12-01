Fujifilm и IBM создали новую магнитную ленту, демонстрирующую рекордные показатели плотности записи и информационной емкости

Ни для кого не является секретом, что все цифровые данные, которые за всю историю успело сгенерировать человечество, где-то сохранены и ждут момента, когда они окажутся востребованными. Практически с самого начала в качестве основного носителя для подобного длительного хранения архивных данных выступала магнитная лента
, и, по мнению представителей компании IBM
, эта 60-летняя технология будет продолжать оставаться актуальной, по крайней мере, еще несколько десятилетий
.
Не так давно специалисты компании IBM, работавшие совместно со специалистами компании Fujifilm, создали первые опытные образцы новой магнитной ленты, которая демонстрирует рекордные на сегодняшний день показатели плотности записи и информационной емкости. Данное достижение, в первую очередь, стало возможным благодаря использованию в новой ленте частиц из феррита стронция (SrFe), магнитного материала, макрочастицы которого занимают на 60 процентов меньше физического пространства на поверхности ленты, чем частицы традиционного материала - феррита бария (BaFe).
За счет использования нового магнитного материала, разработанного компанией Fujifilm, плотность записи информации на новую магнитную ленту составила 317 гигабит на квадратный дюйм, что существенно превышает предыдущий рекорд в 201 гигабит на квадратный дюйм, продемонстрированный IBM и Sony в 2017 году
. А емкость стандартного картриджа, вмещающего 1.3 километра ленты, толщиной 4.3 микрона, составляет 580 ТБ, что эквивалентно емкости "стопки" из 786 977 компакт-дисков, высота которой составляет 944 метра.
Второй частью составляющей успеха компаний Fujifilm и IBM новые TMR-головки для записи и чтения информации, обеспечивающие очень низкий коэффициент трения с поверхностью магнитной ленты. Как обычно, запись информации на ленту ведется на несколько параллельных дорожек, ширина каждой дорожки составляет в данном случае 29 нанометров, а линейная плотность записи - 702 килобита на дюйм.
Для постоянного поддержания точной позиции считывающей головки относительно ленты используются новые сверхвысокоточные сервоприводы с опять же новыми драйверами, силовыми электронными устройствами, обеспечивающими работу этих сервоприводов. Все это вместе позволяет получить точность позиционирования головки относительно ленты в 3.2 нанометра, что является еще одним мировым рекордом в данной области.