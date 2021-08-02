 | Сегодня, 06:04 | Информационные технологии, Медицина

Крошечные датчики-имплантаты - основа будущих высокоэффективных нейрокомпьютерных интерфейсов

Нейрогранулы


На страницах нашего сайта мы часто рассказывали о различных вариантах нейрокомпьютерных интерфейсов (brain-computer interface, BCI), которые выступают связующим звеном между компьютером и головным мозгом человека. Такие интерфейсы уже используются для восстановления потерянных функций у людей с ограниченными возможностями, для реализации технологий так называемого "мыслеуправления" различными устройствами и т.п. И в будущем такие интерфейсы могут стать еще более эффективными благодаря разработке новых крошечных датчиков-имплантатов.

Максимальная эффективность нейрокомпьютерного интерфейса достигается тогда, когда специальные электроды внедряются непосредственно в головной мозг или другие участки нервной системы. Каждый из таких электродов способен стимулировать или контролировать электрическую деятельность нескольких сотен нейронов, расположенных в непосредственной близости. Но в мозгу человека содержится около 86 миллиардов нейронов и для увеличения качества работы нейрокомпьютерного интерфейса требуется ввод множества электродов, обычно сформированных в виде специальных матриц.

Несколько лет назад группа ученых из университета Брауна, Техасского университета, Калифорнийского университета в Сан-Диего и компании Qualcomm начала разработку альтернативного решения, позволяющего получить большую эффективность и большую разрешающую способность BCI-интерфейса. Разработанное ими решение, получило название нейрогранулы, которые являются микроскопическими датчиками-имплантами, размер каждого из которых не превышает размеров крупинки соли.

После внедрения нейрогранулы соединяются друг с другом при помощи беспроводных технологий и формируют единую сеть. Обмен данными с внешним миром и снабжение энергией этой сети осуществляется при помощи тонкопленочного устройства, размером с отпечаток большого пальца, способного принимать сигналы и передавать сигналы определенным нейрогранулам, которые выполняют электрическую стимуляцию расположенных рядом нейронов.

В качестве эксперимента ученые внедрили 48 нейрогранул в поверхность коры головного мозга подопытного грызуна. После этого ученые выполнили запись характерных нейронных сигналов, связанных с определенным видом деятельности мозга, и воспроизвести эту же самую деятельность, "прокрутив" сделанные записи.

На нынешнем уровне реализации данная технология позволяет создавать сети из 770 нейрогранул. Но дальнейшее совершенствование этой технологии позволит внедрять в мозг тысячи и десятки тысяч датчиков, что позволит получить недостижимую на сегодня степень контроля нейронной деятельности и стимулирования нейронов.


Ключевые слова:
Интерфейс, Нейрон, Мозг, Компьютер, Датчик, Имплантат, Нейрогранулы, Сеть

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Новая технология изготовления нанопроводников значительно облегчит процесс ...
  • Новая технология съемки позволяет увидеть электрическую деятельность тканей ...
  • "Wi-Fi"-наночастицы могут передавать сигналы прямо из глубин головного мо ...
  • Создан новый нейрочип, способный "маскироваться" под нервные клетки и зап ...
  • Hitachi представляет совершенно новую систему мыслеуправления.



    •
     | Комментарии: 2 | Распечатать
    Сегодня, 10:00
    #1 Написал: TeddyIn

    Публикаций: 0
    Комментариев: 50
    Что сказать, кристаллы соли действительно могут оказывать влияние на мозг.
        
    Сегодня, 14:59
    #2 Написал: beany85

    Публикаций: 0
    Комментариев: 1077
    Это те самые чипы, что с прививкой от ковида запускают? wink wink wink


    --------------------
    Wikipedia: Я знаю всё;
    Google: Я найду всё;
    ВКонтакте: Я знаю всех;
    Internet: Без меня вы ничто;
    Электричество: Keep talking bitches!
        

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009