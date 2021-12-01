ИИ-художник Botto зарабатывает первый миллион для своих создателей

Сложный алгоритм искусственного интеллекта под названием Botto заработал для своих создателей около 1.3 миллионов долларов, вырученных от продажи шести произведений искусства
, представленных в виде NFT-токенов. В настоящее время Botto производит около 300 произведений в сутки, а сообщество, в которое входит ограниченный круг людей, путем голосования определяет дальнейшее направление развития искусственного интеллекта и решает, какие из его произведений
будут выставлены для продажи на аукционе.
Участие в этом процессе сообщества живых людей необходимо из-за того, что компьютеру и искусственному интеллекту
сейчас не по силам всего одна единственная задача, они не могут самостоятельно определить, какие из произведений вызовут живой отклик в сердцах и умах людей-зрителей. Поэтому создателям проекта Botto пришлось привлечь к нему людей, выступающих в роли экспертов.
Система Botto работает следующим образом - она генерирует строку, включающую в себя последовательность случайных слов и выражений. Эта строка поступает на вход системы VQGAN (Vector Quantized Generative Adversarial Network), которая, используя слова и обширную базу изображений
, начинает создавать собственно произведение искусства
.
Здесь к работе подключается часть под названием CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training), которая производит анализ созданного изображения и решает насколько близко изображение соответствует начальному набору слов. Если оценка CLIP не превышает заданного порога, то производится соответствующая коррекция параметров работы части VQGAN и генерируется очередное изображение. И этот цикл повторяется до тех пор, пока программа CLIP не выдаст высокую оценку.
После этого к работе подключается система GPT-3, мощный процессор естественного языка, созданный консорциумом OpenAI, который генерирует от 5 до 10 абстрактных поэтических произведений, являющихся краткими описаниями созданного усилиями VQGAN и CLIP художественного произведения
. И уже живые люди выбирают наиболее подходящий вариант, после чего в его тексте производится коррекция ошибок синтаксиса и пунктуации.
Как уже упоминалось выше, Botto генерирует около 300 предложений и изображений в день. Каждую неделю из всего этого еще одна система искусственного интеллекта отбирает 350 изображений, которые отдаются на суд людям. По результатам голосования отбираются изображения-победители, которые переводятся в NFT-токены и отправляются для продажи на аукцион SuperRare.
Отметим, что такое участие живых людей в проекте Botto очень хорошо влияет на качество работы ИИ-художника, делая со временем его произведения искусства
все более и более человечными. Убедиться в этом можно сравнив то, что производит сейчас эта система
и что она производила на первых этапах ее работы.
Создатели системы Botto совершенно не скрывают того, что создание системы производилось с целью заработка как можно большего количества денег. Тем не менее, какая-то часть зарабатываемых денег будет тратиться на дальнейшее совершенствование системы искусственного интеллекта, на поддержку окружающего проект сообщества и т.п.