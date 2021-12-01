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ИИ-художник Botto зарабатывает первый миллион для своих создателей

Blossoming Cadaver


Сложный алгоритм искусственного интеллекта под названием Botto заработал для своих создателей около 1.3 миллионов долларов, вырученных от продажи шести произведений искусства, представленных в виде NFT-токенов. В настоящее время Botto производит около 300 произведений в сутки, а сообщество, в которое входит ограниченный круг людей, путем голосования определяет дальнейшее направление развития искусственного интеллекта и решает, какие из его произведений будут выставлены для продажи на аукционе.

Участие в этом процессе сообщества живых людей необходимо из-за того, что компьютеру и искусственному интеллекту сейчас не по силам всего одна единственная задача, они не могут самостоятельно определить, какие из произведений вызовут живой отклик в сердцах и умах людей-зрителей. Поэтому создателям проекта Botto пришлось привлечь к нему людей, выступающих в роли экспертов.

Broad Likeness


Система Botto работает следующим образом - она генерирует строку, включающую в себя последовательность случайных слов и выражений. Эта строка поступает на вход системы VQGAN (Vector Quantized Generative Adversarial Network), которая, используя слова и обширную базу изображений, начинает создавать собственно произведение искусства.

Здесь к работе подключается часть под названием CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training), которая производит анализ созданного изображения и решает насколько близко изображение соответствует начальному набору слов. Если оценка CLIP не превышает заданного порога, то производится соответствующая коррекция параметров работы части VQGAN и генерируется очередное изображение. И этот цикл повторяется до тех пор, пока программа CLIP не выдаст высокую оценку.

Cauterize Commiserate


После этого к работе подключается система GPT-3, мощный процессор естественного языка, созданный консорциумом OpenAI, который генерирует от 5 до 10 абстрактных поэтических произведений, являющихся краткими описаниями созданного усилиями VQGAN и CLIP художественного произведения. И уже живые люди выбирают наиболее подходящий вариант, после чего в его тексте производится коррекция ошибок синтаксиса и пунктуации.

Как уже упоминалось выше, Botto генерирует около 300 предложений и изображений в день. Каждую неделю из всего этого еще одна система искусственного интеллекта отбирает 350 изображений, которые отдаются на суд людям. По результатам голосования отбираются изображения-победители, которые переводятся в NFT-токены и отправляются для продажи на аукцион SuperRare.

Apprehension Complete


Отметим, что такое участие живых людей в проекте Botto очень хорошо влияет на качество работы ИИ-художника, делая со временем его произведения искусства все более и более человечными. Убедиться в этом можно сравнив то, что производит сейчас эта система и что она производила на первых этапах ее работы.

Создатели системы Botto совершенно не скрывают того, что создание системы производилось с целью заработка как можно большего количества денег. Тем не менее, какая-то часть зарабатываемых денег будет тратиться на дальнейшее совершенствование системы искусственного интеллекта, на поддержку окружающего проект сообщества и т.п.


Ключевые слова:
Искусственный, Интеллект, Botto, Произведение, Искусство, NFT, Токен

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