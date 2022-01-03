Компания MediaTek провела первую демонстрацию работы Wi-Fi 7 поколения

Устройства, поддерживающие беспроводную связь стандарта Wi-Fi 6-го поколения, только добрались до рынка в 2021 году, удовлетворяя пока возросшие потребности в скорости передачи данных для самых требовательных пользователей. Но такое положение дел не останется навсегда на постоянной основе, и через какое-то время возникнет потребность в очередном витке этих технологий, которые смогут обеспечить еще большую скорость. Специалисты союза Wi-Fi Alliance пока еще активно работают над стандартом Wi-Fi 7 поколения, а предприимчивое руководство известной компании MediaTek уже начало делать первые шаги в данном направлении и провело практическую демонстрацию своей экспериментальной платформы, способной обеспечить выполнение весьма информационноемких задач.Стандарт Wi-Fi 7 поколения, известный в технических кругах как IEEE 802.11be, сможет обеспечить максимальную пропускную способность в 30 Гбит/с, для сравнения, пропускная способность Wi-Fi 6 составляет 9.6 Гбит/с. Однако, указанные здесь цифры являются сугубо справочными, реальное же повышение скорости обмена информацией будет составлять, согласно расчетам, в 2.4 раза.Компания MediaTek, являясь членом альянса Wi-Fi Alliance, имеет доступ к ранней информации о разрабатываемом стандарте. По все видимости ключевые моменты этого стандарта уже определены и утверждены, так как MediaTek не только уже создала опытные образцы систем, но и предоставила их ключевым разработчикам-партнерам и основным потенциальным клиентам.Согласно имеющейся информации система, построенная на базе платформы MediaTek Filogic, вполне может обеспечить максимальные скорости передачи информации, заявленные в стандарте Wi-Fi 7. Ключевым моментом Wi-Fi 7 является технология MLO (multi-link operation), которая позволяет одновременно использовать несколько каналов, находящихся на разных частотах и имеющих различную ширину полосы пропускания. Первые испытания показали, что работа системы MLO позволяет обеспечить высокие скорости передачи даже в условиях сильных помех и в случае перегрузки рабочего диапазона.В стандарте Wi-Fi 7 будут использоваться каналы шириной 320 МГц, что позволит передавать большее количество информации, не увеличивая количества антенн на роутерах и точках доступа. Технология MLO и несколько других технических и инженерных решений позволят использовать Wi-Fi 7 для потоковой передачи видео в разрешениях 4 и 8К, для обеспечения работы приложений виртуальной и дополненной реальности, и, возможно, даже такой вещи, как "Метавселенная", которую пытаются сейчас продвигать некоторые компании.Компания MediaTek готова вывести на рынок первые устройства с поддержкой Wi-Fi 7 уже в следующем году. Но это кажется весьма и весьма оптимистичной оценкой, ведь Wi-Fi Alliance планирует завершить работу над этим стандартом не ранее начала 2024 года. По всей видимости, на рынке сложится весьма привычная всем ситуация, на нем достаточно рано появятся устройства с заявленной поддержкой Wi-Fi 7, а устройства, имеющие официальную сертификацию, появятся значительно позже.