46 терабит/с - самый быстрый в мире сегмент Интернета стал еще быстрей
Не так давно сеть ESnet (Energy Sciences Network), которая и до этого момента являлась самым высокоскоростным сегментом нынешнего Интернета, была обновлена до версии ESnet6, благодаря чему ее пропускная способность стала равной 46 терабит в секунду. Однако это обновление никак не коснется обычных пользователей, ведь сеть ESnet предназначена исключительно для научных целей.
Первая версия сети ESnet была развернута в 1986 году для обеспечения связи между несколькими лабораториями американского Министерства энергетики, разбросанными по всей территории США. За прошедшие с того момента года эта сеть не раз подвергалась модернизации и обновлениям для того, чтобы постоянно обеспечивать возможность передачи постоянно увеличивающегося объема данных, сгенерированных научными экспериментами. Только за 2021 год объем переданных по сети ESnet данных составил 1.1 экзабайта.
Физически сеть состоит из 24 тысяч километров оптоволоконных кабелей. В зависимости от поколения используемого оборудования, эти кабеля обеспечивают скорость передачи от 400 Гбит/с до 1 Тбит/с. Как уже упоминалось выше, сеть ESnet и до последней модернизации являлась самым быстрым сегментом Интернета, используемым в практических целях, а сейчас она еще прочнее укрепилась на лидирующей позиции с ее нынешней скоростью в 46 Тбит/с.
Справедливости ради следует отметить, что самая большая скорость передачи данных в 1 петабит в секунду (1000 Тбит/с) была получена не так давно на японской установке, которая является экспериментальной и никогда не будет использована на практике.
Конечно, ученые не будут использовать сеть ESnet6 для загрузки всего Netflix-а во время выращивания бактериальных культур, к примеру. Эта сеть будет обеспечивать передачу в реальном или близком к нему времени больших наборов данных, относящихся к климатическому моделированию, исследованиям генома, наблюдениям за космическими объектами, физическим экспериментам, квантовым технологиям и многим другим областям.