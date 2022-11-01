Установлен новый рекорд скорости передачи информации по стандартному оптоволокну
Ученые и инженеры из японского института NICT (National Institute of Information and Communications Technology) установили новый рекорд скорости передачи информации по стандартному оптоволокну. Путем подачи в одноядерное оптоволокно 55 различных оптических сигналов, называемых "модами", они организовали соответствующее количество независимых каналов передачи информации, суммарная пропускная способность которых оказалась равна 1.53 петабита в секунду.
Напомним нашим читателям, что один петабит равен миллиону гигабит. И для того, чтобы понять, насколько быстра полученная скорость передачи, отметим, что суммарная пропускная способность нынешнего Интернета находится где-то на отметке 1 петабита в секунду. Это означает, что данная оптоволоконная коммуникационная система способна с запасом справиться со всеми потоками данных, циркулирующих по Интернету.
С технической точки зрения, 1.53 петабита в секунду не является самой быстрой скоростью передачи на сегодняшний день. Эта честь принадлежит системе со специальным оптическим чипом, которая обеспечивает скорость в 1.84 петабита в секунду. Но в той системе используется многоядерное оптоволокно, а сам специализированный оптический чип является пока экспериментальной разработкой, которой еще очень далеко до уровня практического применения.
Нынешнее же достижение японских исследователей превосходит по важности все остальное подобное из-за того, что оно было реализовано при помощи оптоволокна со стандартным диаметром стеклянного световода в 0.125 мм. Это, в свою очередь, делает новую систему полностью совместимой с существующей коммуникационной инфраструктурой.
Более того, данное достижение является первым разом использования 55 мод для передачи информации, что позволяет использовать более эффективно свет и оптоволокно. Отметим, что в мае этого года, ученым из NICT удалось получить скорость передачи в 1.02 петабита в секунду при помощи четырехядерного оптоволокна, и четырех мод, подаваемых в каждое ядро.
По сравнению с предыдущим достижением японским исследователям удалось увеличить эффективность работы технологии спектрального мультиплексирования в три раза. И, тем не менее, исследователи утверждают, что в данной технологии еще есть пространство для расширения ее возможностей и дальнейшего увеличения скорости передачи информации.