1.84 петабит в секунду - новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну
Не так давно группа исследователей из Дании, Швеции и Японии закончила разработку и изготовила опытные образцы новых фотонных чипов, способных передавать и принимать данные через стандартное оптоволокно со скоростью до 2 петабит в секунду в теории. В реальности же им удалось получить скорость в 1.84 петабит в секунду по оптоволоконному кабелю длиной 7.9 километра, что и стало новым рекордом в данной области.
В созданном исследователями чипе преимущественно используются принципы фотоники, а не традиционной электроники. Входящий луч лазера разделяется на 37 независимых потоков, каждый из которых передается по отдельной нити оптоволокна. Затем, в каждой из 37 частей создается 223 отдельных информационных канала, занимающих строго определенную часть спектра, так называемая частотная гребенка, использование которой позволяет многократно увеличить объем передаваемых данных и не допустить взаимного влияния потоков данных.
Самым интересным является то, что все это упаковано в чип, размером со спичечный коробок, а новая технология передачи данных получила название "крупномасштабное параллельное пространственно-спектральное мультиплексирование данных".
Испытания новой системы проводились при помощи специализированного устройства, способного генерировать необходимый поток данных, что само по себе весьма непросто. Ко второму концу 8-километрового оптоволоконного кабеля было подключено приемное устройство и устройство, подсчитывающее количество принимаемых данных и контрольные суммы для проверки. И, пока еще не до конца понятно, являются ли полученные 1.84 петабита в секунду ограничением самой системы передачи данных, или это ограничения устройств, генерировавших поток и выполнявших анализ принятых данных.
Но самым замечательным во всем этом является то, что новые чипы можно будет начинать использовать прямо сейчас. Ведь они полностью совместимы с типами оптоволоконных кабелей, используемых в телекоммуникационной отрасли.