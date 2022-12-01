Ученые впервые смоделировали пространственную червоточину при помощи квантового компьютера

В настоящее время существует несколько моделей и теорий касательно червоточин, которые конфликтуют и противоречат друг другу до такой степени, что свойства червоточин так и продолжают оставаться непонятной величиной. И в связи с этим возникает парадокс - для того, чтобы найти червоточины, люди, вероятно, должны знать больше, чем даст нам новых знаний их обнаружение. В этом случае очень большую пользу может принести компьютерное моделирование, при его помощи физики могут проверить различные модели червоточин и выяснить, как они будут вести и проявлять себя в реальности.
И лишь недавно ученым удалось сделать это впервые при помощи квантового компьютера, использующего странные законы квантовой механики, на основе которых, как подозревают ученые, работают и сами червоточины. Ведь работа червоточины, моментально перемещающей вещи сквозь огромные расстояния, весьма напоминает явление квантовой телепортации, за счет которого информация может быть моментально передана от одной запутанной частицы к другой, невзирая на разделяющее их расстояние, которое в теории может быть бесконечно большим.
Ученые компании Google, Калифорнийского технологического института и Национальной лаборатории имени Ферми создали модель под названием SYK, предназначенную для моделирования эффектов квантовой гравитации. В недра квантового компьютера Sycamore были загружены две модели SYK, которые были запутаны друг с другом на квантовом уровне при помощи кубитов компьютера. И после этого в одну из моделей были загружены тестовые данные.
Вполне ожидаемо, что эти же данные сразу же появились и во второй модели, что не только продемонстрировало квантовую телепортацию, но и работу квантовой гравитации. И это является самым реалистичным на сегодняшний день моделированием того, как червоточина будет работать в реальном мире.
Согласно некоторым теориям, для открытия и поддержания червоточины в течение длительного времени, достаточного для прохождения сквозь нее какого-нибудь объекта, требуется импульс так называемой отрицательной энергии, которая, по идее, должна аннигилировать с обычной (положительной) энергией. Эта идея была проверена во время моделирования, признаки наличия и работы червоточин были обнаружены только при подаче "виртуальных" импульсов отрицательной энергии. И это является дополнительным подтверждением того, что используемые модели представляют собой нечто гораздо большее, чем простое явление квантовой телепортации.
Конечно, все это крайне далеко от фактического туннеля в пространственно-временном континууме. Однако, эта модель, являющаяся лишь первым шагом к созданию более сложных и достоверных моделей, позволит физикам изучать эффекты квантовой гравитации и параметры реальных червоточин. И, по мере совершенствования подобных моделей, ученые смогут выяснить то, где и как надо искать реальные червоточины в глубинах Вселенной, если они, конечно, существуют в реальности.