DSO.ai - ИИ-"инженер", который уже разработал более 100 чипов

Процесс проектирования новых чипов является весьма сложной работой, результат которой во многом зависит от человеческого фактора - квалификации выполняющего ее специалиста. Однако, эта тенденция уже начала изменяться с появлением системы искусственного интеллекта под названием DSO.ai от известной компании Synopsys. Данная система предназначена для проведения полного цикла проектирования чипов различного уровня, начиная от чипов для устройств Интернета Вещей, смартфонов и заканчивая чипами процессоров для серверов датацентров. Более того, система DSO.ai уже является разработчиком более 100 чипов, и это количество со временем будет только увеличиваться.Система DSO.ai появилась на свет благодаря заказу от нескольких известных компаний, включая STMicroelectronics и SK Hynix. Толчком к этому стал поднявшийся в последнее время спрос на чипы в условиях жесткого дефицита квалифицированных кадров, взлетевшей стоимости материалов и увеличившихся затрат. И внедрение систем наподобие DSO.ai является шагом в последнем случае - для снижения затрат на разработку новых чипов.Система DSO.ai берет на себя самую сложную часть процесса разработки - размещение отдельных компонентов на поверхности чипа для получения оптимального соотношения количества потребляемой энергии, производительности и занимаемого пространства. Большая часть из 100 уже разработанных чипов демонстрирует 25-процентное снижение количества требующейся для работы энергии, а производительность труда инженеров-разработчиков увеличилась в целых три раза. Представители SK Hynix сообщили, что использование системы DSO.ai позволило сократить площадь одной ячейки памяти на 15 процентов, сократив, при этом на 5 процентов количество производственного брака.Со слов представителей компании Synopsys, система DSO.ai не претендует на занятие и сокращение человеческих рабочих мест. Она лишь позволяет максимально эффективно автоматизировать самую утомительную и однообразную часть работы, позволяя людям сконцентрироваться на истинных инновациях и новых проектах.Более того, система позволит проектировать новые чипы даже небольшим компаниям, которые не могут позволить себе иметь многочисленный штат квалифицированного инженерного персонала. Здесь получается обратная ситуация - появление подобных систем искусственного интеллекта спровоцирует создание новых рабочих мест для специалистов, которые будут работать с ними.