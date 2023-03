Ученые создали живой биокомпьютер из грибов

Группа ученых из Лаборатории нетрадиционных вычислений (Unconventional Computing Laboratory, UCL) университета Западной Англии (University of the West of England) в Бристоле, продемонстрировали нечто вроде живого биокомпьютера, созданного, или можно даже сказать, выращенного из грибов. Этим самым исследователи продемонстрировали возможность реализации так называемой концепции wetware, использования живых организмов в качестве аппаратных и программных средств вычислительных систем.В природе грибы создают под землей достаточно обширные и разветвленные сети при помощи грибницы, мицелия, в некотором роде аналога корневой системы растений. В "грибном" компьютере мицелий используется в качестве проводников, соединяющих различные компоненты, аналоги процессора и памяти, в роли которых выступают уже сами грибы. Ученые продемонстрировали, что грибы могут обмениваться электрическими сигналами посредством мицелия, и использовать его в качестве памяти.Передача сигналов через мицелий весьма похож на передачу сигналов между нейронами головного мозга. А для увеличения скорости и надежности такой "грибной" связи исследователи научились увеличивать проводимость отдельных нитей мицелия, стимулируя их в определенных точках.Конечно, "грибные" компьютеры не могут конкурировать с обычными компьютерами по производительности и универсальности. Однако они имеют некоторые преимущества. К примеру, это достаточно отказоустойчивые образования, способные восстанавливаться при помощи саморегенерации, они могут реконфигурироваться прямо на лету, используя естественные процессы роста и развития. Кроме этого, "грибные" компьютеры потребляют минимальное количество энергии, демонстрируя превосходную эффективность."Сейчас все это находится на уровне доказательства работоспособности такой идеи. Мы просто продемонстрировали, что при помощи мицелия можно создать базовые логические элементы и электрические цепи, выполняющие простейшие вычислительные операции" - пишут исследователи, - "В будущем мы сможем вырастить из мицелия более совершенные компьютеры, способные выполнять сложные алгоритмы и управлять какими-то биологическими процессами".И в заключение следует отметить, что вряд ли вам удастся увидеть даже через несколько лет материнскую плату компьютера, сотканную из тончайших нитей мицелия, на которой располагаются шляпки грибов-процессоров, модулей памяти и т.п. Но, согласитесь, что идея использования грибов в качестве компьютерных компонентов сама по себе интересна и весьма неординарна.