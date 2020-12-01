Машины-монстры: Ravn X - самый большой в мире беспилотник, предназначенный для запуска в космос небольших спутников
Понятие запуска чего-либо в космос традиционно вызывает в нашем воображении картину ракеты, отрывающейся от стартового стола и устремляющейся высоко в небо. Но в последние годы все больше и больше компаний работают в направлении альтернативных систем космических запусков, и теперь к таким компаниям можно отнести молодую американскую компанию Aevum. Недавно эта компания представила самый большой в мире беспилотник Ravn X, который будет использоваться в качестве автономной воздушной системы запусков в космос небольших спутников и других полезных грузов.
Система запусков компании Aevum во многом напоминает системы компаний Virgin Orbit и Stratolaunch, и так же, как эти системы, ее предназначением является удешевление и увеличение частоты производимых запусков. Только в отличие от упомянутых выше двух систем, средством доставки одноступенчатой ракеты с полезным грузом на высоту ее запуска является самый большой в мире беспилотный летательный аппарат Ravn X, который может взлетать и садиться в автоматическом режиме на взлетные полосы длиной около 1.5 километра, и которому требуется всего 750 квадратных метров пространства в ангаре для стоянки и проведения обслуживания.
Размеры беспилотника Ravn X составляют 24 метра в длину, 5.5 метров в высоту при размахе крыльев в 18 метров. Двигатели беспилотника работают на том же самом виде топлива, что и двигатели большинства реактивных самолетов. Беспилотник Ravn X является всепогодным летательным аппаратом и может взлетать даже в самых неблагоприятных метеорологических условиях.
В отличие от систем компаний Virgin Orbit и Stratolaunch, на борту беспилотника Ravn X нет людей-пилотов, поэтому система обладает нулевой степенью риска для жизни человека. Смены операторов беспилотника после очередного вылета во время дозаправки позволит осуществить очередные вылеты и запуски груза в космос каждые 180 минут времени.
Пока создается впечатление, что компания Aevum просто хвастается своими достижениями. Но на самом деле этой компании уже удалось собрать больше миллиарда американских долларов в виде контрактов на космические запуски. И главным заказчиком этой компании являются американские Космические силы, планирующие использовать беспилотник Ravn X в миссии ASLON-45, в рамках которой на низкую околоземную орбиту отправится несколько небольших спутников.
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