Ученые пролили немного света на происходившее в первые микросекунды после Большого Взрыва

Группа ученых из университета Копенгагена завершила исследование, целью которого являлось изучение того, что происходило с плазмой определенного типа, образовавшейся и существовавшей в первые микросекунды
после момента Большого Взрыва. Этот уникальный вид плазмы, называемой кварково-глюонной плазмой (Quark-Gluon Plasma, QGP)
, был первым типом материи, появившейся во Вселенной
, позже из нее образовалась вся обычная материя, которую сегодня мы видим вокруг себя. Исследователи полагают, что результаты их работы содержат ключи к ответам на вопрос, как именно эволюционировала Вселенная, начиная с Большого Взрыва и заканчивая сегодняшним днем?
Ученым уже известно, что процесс расширения Вселенной после Большого Взрыва запустил череду других процессов, в результате которых из плазмы сначала сформировались элементарные частицы, затем атомы, звезды, галактики и все остальное, что мы можем видеть сейчас в глубинах космоса. Однако, точного понимания произошедшего и особенностей упомянутых выше процессов у ученых еще нет, на этот счет существует лишь множество догадок, некоторые из которых могут являться ошибочными и недостоверными.Кварково-глюонная плазма
, как следует из ее названия, состоит из кварков и глюонов, которые немногим позже разделились под влиянием процесса расширения Вселенной. Большая часть кварков превратилась в элементарные частицы, адроны, состоящие из трех кварков, к примеру, в протоны, которые, как нам известно, являются одним из видов частиц, формирующих ядра атомов. Плазма существовала в объеме Вселенной в течение первых 0.000001 секунд после Большого Взрыва и затем исчезла, превратившись в адроны и другие типы элементарных частиц.
При помощи Большого Адронного Колайдера, самого большого и мощного ускорителя частиц на сегодняшний день, ученым удалось создать облако кварково-глюонной плазмы и проследить то, что происходило с ней далее.
Полученные результаты противоречат гипотезам, которые считались ранее рабочими гипотезами теории Большого Взрыва. Оказалось, что плазма существовала изначально в форме сверхтекучей "идеальной" жидкости и имела равномерную структуру, как вода. Согласно же предыдущим теориям, исконная кварково-глюонная плазма являлась газообразным образованием, которое не могло менять свою форму столь быстро, как сверхтекучая жидкость.
И в заключении следует отметить, что обнаруженное учеными противоречие практики с теорией вынудит их пересмотреть некоторые из существующих теорий и перестроить заново математические модели Большого Взрыва. Однако, любое новое открытие в данном направлении делает нас на шаг ближе к моменту раскрытия тайны происхождения Вселенной.