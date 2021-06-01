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Ученые пролили немного света на происходившее в первые микросекунды после Большого Взрыва

Большой Взрыв


Группа ученых из университета Копенгагена завершила исследование, целью которого являлось изучение того, что происходило с плазмой определенного типа, образовавшейся и существовавшей в первые микросекунды после момента Большого Взрыва. Этот уникальный вид плазмы, называемой кварково-глюонной плазмой (Quark-Gluon Plasma, QGP), был первым типом материи, появившейся во Вселенной, позже из нее образовалась вся обычная материя, которую сегодня мы видим вокруг себя. Исследователи полагают, что результаты их работы содержат ключи к ответам на вопрос, как именно эволюционировала Вселенная, начиная с Большого Взрыва и заканчивая сегодняшним днем?

Ученым уже известно, что процесс расширения Вселенной после Большого Взрыва запустил череду других процессов, в результате которых из плазмы сначала сформировались элементарные частицы, затем атомы, звезды, галактики и все остальное, что мы можем видеть сейчас в глубинах космоса. Однако, точного понимания произошедшего и особенностей упомянутых выше процессов у ученых еще нет, на этот счет существует лишь множество догадок, некоторые из которых могут являться ошибочными и недостоверными.

Кварково-глюонная плазма, как следует из ее названия, состоит из кварков и глюонов, которые немногим позже разделились под влиянием процесса расширения Вселенной. Большая часть кварков превратилась в элементарные частицы, адроны, состоящие из трех кварков, к примеру, в протоны, которые, как нам известно, являются одним из видов частиц, формирующих ядра атомов. Плазма существовала в объеме Вселенной в течение первых 0.000001 секунд после Большого Взрыва и затем исчезла, превратившись в адроны и другие типы элементарных частиц.

При помощи Большого Адронного Колайдера, самого большого и мощного ускорителя частиц на сегодняшний день, ученым удалось создать облако кварково-глюонной плазмы и проследить то, что происходило с ней далее.

Полученные результаты противоречат гипотезам, которые считались ранее рабочими гипотезами теории Большого Взрыва. Оказалось, что плазма существовала изначально в форме сверхтекучей "идеальной" жидкости и имела равномерную структуру, как вода. Согласно же предыдущим теориям, исконная кварково-глюонная плазма являлась газообразным образованием, которое не могло менять свою форму столь быстро, как сверхтекучая жидкость.

И в заключении следует отметить, что обнаруженное учеными противоречие практики с теорией вынудит их пересмотреть некоторые из существующих теорий и перестроить заново математические модели Большого Взрыва. Однако, любое новое открытие в данном направлении делает нас на шаг ближе к моменту раскрытия тайны происхождения Вселенной.


Ключевые слова:
Большой, Взрыв, Кварк, Глюон, Плазма, Элементарная, Частица, Вселенная, Сверхтекучая, Жидкость

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