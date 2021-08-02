Физики нашли неоспоримые доказательства процесса возникновения материи при столкновениях фотонов света

Согласно специальной теории относительности Альберта Эйнштейна, если вам удастся столкнуть друг с другом два высокоэнергетических фотона, то из их энергии может возникнуть материя
- пара электрон и позитрон. Этот процесс известен под названием процесса Брейта-Уилера
, он был описан теоретически Грегори Брейтом и Джоном А. Уилером еще в 1934 году. Однако, экспериментальные подтверждения этого явления оставалось недостижимым вплоть до последнего времени главным образом из-за того, что фотоны должны быть очень высокоэнергетическими, их частота должна находится в диапазоне гамма излучения. А, как нам хорошо известно, у человечества еще нет таких технологий, позволяющих разработать и построить гамма-лазер.
Но недавно физики из Национальной лаборатории в Брукхейвене нахли путь обхода этого "камня преткновения" при помощи ускорителя RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider)
. Как следует из его названия, этот коллайдер разгоняет ионы, атомы, лишенные их электронов. Поскольку электроны имеют отрицательный электрический заряд, а у протонов в ядре атома имеется положительный заряд, то процесс "раздевания" атома оставляет после себя положительно заряженное ядро. И чем более тяжел химический элемент, тем больше протонов находится в его ядре и тем более сильный положительный заряд имеет получившийся ион.
В данном случае ученые использовали ионы золота, имеющие по 79 протонов. Когда такие ионы ускоряются до очень высоких скоростей, они производят магнитное поле, перпендикулярное по направлению к электрическому полю коллайдера. При прохождении участков с максимальной напряженностью полей, возникают частицы электромагнитного излучения - фотоны света. "Когда ионы перемещаются со скоростью, близкой к скорости света, возникает множество фотонов, окружающих ядро атома, которые перемещаются вместе с ним, словно облако" - пишут исследователи.
Ионы золота во время эксперимента были разогнаны до скорости в 99.995 процентов от скорости света. И "волшебство" начинало происходить, когда два движущиеся навстречу иона проходили очень близко друг от друга, их фотонные "облака" пересекались и отдельные фотоны сталкивались друг с другом. Сами столкновения фотонов пока не поддаются обнаружению, но порождаемые при этом пары электрон-позитрон вполне могут быть зарегистрированы.
Однако, и простого факта обнаружения возникновения пары электрон-позитрон еще недостаточно. Фотоны, порождаемые электромагнитными взаимодействиями, являются, как их называют ученые, виртуальными фотонами, которые существуют очень короткий промежуток времени и не имеют массы, как их нормальные собратья. Но для истинного процесса Брейта-Уилера требуется столкновение двух реальных протонов, а не двух виртуальных или одного реального и одного виртуального.
При движении на релятивистских скоростях некоторые виртуальные частицы могут вести себя, как реальные. И это является тем, что сделало данный эксперимент возможным. Более того, по углу разлета электрона и позитрона ученые могут с достаточной уверенностью сказать, в результате столкновений каких видов фотонов образовалась данная пара.
Исследователи проанализировали данные об 6 тысячах зарегистрированных во время эксперимента пар электрон-позитрон. И среди этих тысяч было найдено достаточное количество столкновений, углы которых соответствовали углам при столкновении реальных фотонов, что стало первой практической демонстрацией процесса Брейта-Уилера в действии.
"Также мы произвели измерения энергии, распределения масс и квантовых чисел этого процесса. Все эти измерения хорошо согласуются с теоретическими предсказаниями того, что происходило бы в процессе с участием двух реальных фотонов" - пишут ученые, - "Все это является достаточным доказательством того, что во время столкновений фотонов могут образовываться пары вещество-антивещество
, как и предсказывали в свое время Брейт и Уиллер".
Несмотря на полученные учеными из Брукхейвена результаты, эти результаты являются лишь косвенными. И для того, чтобы с совершенной полной уверенностью можно было подтвердить факт существования процесса Брейта-Уилера, нам придется подождать, пока мы не научимся генерировать и управлять единичными фотонами с энергией, приближающейся к энергии гамма-диапазона.