Ученые впервые получили весьма странную форму материи - двумерный суперкристаллический квантовый газ

Помимо известных основных состояний материи, состояния твердого тела, жидкого
, газообразного и плазмы, существует еще множество экзотических состояний
, которые можно получить только в воображении или в лабораторных условиях
. Одно из таких состояний
, известных под названием суперкристалл, "нарисовалось" в воображении ученых несколько лет назад и лишь недавно исследователям из университета Инсбрука впервые в истории науки удалось создать такой суперкристалл в своей лаборатории
, притом в еще более экзотической форме, в форме двумерного суперкристаллического квантового газа.
Суперкристалл - это немного не то, что можно себе представить, исходя из его названия. По существу, атомы суперкристалла формируют твердую кристаллическую структуру, как и в обычных кристаллических формах
материи. Но, параллельно с этим, атомы могут перемещаться, т.е. суперкристалл может течь, обладая нулевым показателем вязкости, подобно сверхтекучей жидкости или, как ее еще называют, супержидкости
. Это весьма похоже на парадокс, но теоретически возможность существования такой формы материи была обоснована еще в 1960-х годах, а в 2017 году было получено первое экспериментальное подтверждение.
Некоторые группы исследователей добивались успеха
в формировании небольших суперкристаллов
, используя так называемый конденсат Бозе-Эйнштейна (Bose-Einstein condensate, BEC). Этот конденсат представляет собой облако атомов, охлажденных до сверхнизкой температуры. И в таком состоянии материи на первый план выходят ее квантовые свойства
, которые обычно не проявляются на столь крупном масштабе. Одной из основных особенностей является то, что все атомы, входящие в состав облака конденсата, существуют одновременно во всех точках облака, благодаря квантовому явлению, называемому делокализацией.
В предыдущих экспериментах полученные частицы суперкристаллов имели столь малые размеры, что их можно было условно считать одномерными, благодаря чему атомы суперкристалла могли течь только в одном направлении. Группа из Инсбрука придала своему суперкристаллу еще одно измерение за счет того, что используемый ими конденсат Бозе-Эйнштейна состоял из атомов диспрозия. Магнитные взаимодействия между этими атомами заставили их собраться в виде "капелек"
, которые сами выстроились в виде узлов двумерной сетки.
"Можно предположить, что каждый из атомов может находиться только в пределах определенной капельки, и он не имеет возможности перемещаться между ними" - пишут исследователь, - "Но на самом деле, за счет явления делокализации, каждый атом существует одновременно во всех капельках, что придает этой системе ряд удивительных и уникальных свойств. Все это позволит нам изучать совершенно новые странности квантового мира
, что было невозможно сделать ранее при помощи условно одномерных суперкристаллов".
Проводя исследования, ученые уже смогли заметить, что в созданной ими системе, в двумерном суперкристалле, в пустой области между капельками иногда возникают странные завихрения. Такое явление уже было описано ранее в теории, возникновение вихрей является одним из последствий явления сверхтекучести, и данный случай также является первым разом в истории науки, когда ученые смогли наблюдать все это воочию.