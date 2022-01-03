В "супе" кварково-глюонной плазмы, созданной в Большом Адронном Коллайдере, впервые были обнаружены экзотические X-частицы

В течение нескольких первых миллионных долей секунды
после момента Большого Взрыва вновь образовавшаяся Вселенная была заполнена высоктемпературной, в триллионы градусов, кипящей кварково-глюоонной плазмой
. В хаосе этой плазмы кварки и глюоны, сталкиваясь случайным образом, формировали крайне короткоживущие X-частицы, быстро распадавшиеся обратно на составные части. Взрывное расширение Вселенной привело к последующему охлаждению плазмы, в ее среде начали образовываться стабильные нейтроны и протоны, ставшие впоследствии основой всей материи. В настоящее время X-частицы являются огромной редкостью
, в большей части они возникают лишь в недрах ускорителей, где высокоэнергетические столкновения приводят к кратковременному появлению кварково-глюоонной плазмы.
Недавно ученые-физики из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT) совместно с их коллегами из Европейской организации ядерных исследований CERN использовали алгоритмы машинного обучения и самообучения для "просеивания" данных, собранных во время 13 миллиардов столкновений тяжелых ионов в недрах Большого Адронного Коллайдера. Каждое из этих столкновений породило десятки тысяч новых частиц и в этом чрезвычайно плотном и высокоэнергетическом "супе"
исследователям удалось обнаружить следы присутствия 100 частиц X (3872). Число в скобках в данном случае означает предполагаемую массу данной частицы.
Отметим, что данный случай является первыми в истории, когда X-частицы были обнаружены
в среде кварково-глюоонной плазмы и это дает надежду ученым узнать больше о структуре и свойствах этих загадочных частиц. Признаки присутствия частиц X (3872) впервые были обнаружены в 2003 году в ходе эксперимента Belle experiment на японском ускорителе частиц при столкновениях высокоэнергетических электронов и позитронов. В такой среде X-частицы распадались настолько быстро, что ученым не удалось узнать ничего о структуре этих частиц, но у них оставалась надежда на более тщательное изучение всего этого в среде кварково-глюоонной плазмы.
Пока ученые подозревают, что частица X (3872), скорее всего, является экзотическим видом компактного тетракварка
, субатомной частицы, состоящей из четырех кварков. Однако, не исключена возможность того, что эта частица является чем то вроде еще более экзотической молекулы, роль атомов в которой выполняют два связанных друг с другом мезона, субатомные частицы, состоящие из двух кварков.
Для того, чтобы найти следы присутствия X-частиц при столкновениях тяжелых ионов, ученым пришлось реализовать сразу несколько достаточно сложных вещей. Первое - это детальное описание образов распада X-частиц, на основе которых была произведена предварительная тренировка нейронной сети. Во-вторых, при помощи методов математической фильтрации ученым удалось снизить уровень фоновых шумов и помех на несколько порядков.
Но самым ключевым моментом во всем этом стало применение искусственной нейронной сети, только которой было по силам выделить характерные признаки из хаоса рождения и распада более чем квадриллиона короткоживущих частиц, возникающих в результате всего одного столкновения.
В полученных учеными результатах обнаружился четкий пик в области массы, соответствующей массе частиц X (3872). А амплитуда этого пика соответствует количеству этих частиц в 100 единиц.
В течение следующего года-двух ученые планируют собрать и обработать большее количество данных, что, согласно их надеждам, должно пролить свет на структуру загадочных X-частиц. Если X (3872) является плотно упакованным тетракварком
, она должна распадаться медленнее, чем псевдомолекула, состоящая из связанных мезонов. И теперь, когда у ученых появился достаточно надежный инструмент обнаружения X-частиц в среде кварково-глюоонной плазмы, данное направление исследований сдвинется, наконец, с мертвой точки.