Большой Адронный Коллайдер установил новый рекорд практически сразу после перезапуска

Мы уже рассказывали нашим читателям, что на прошлой неделе состоялся перезапуск Большого Адронного Коллайдера
, самого большого и мощного ускорителя частиц, который до этого времени находился на трехлетнем перерыве для проведения обслуживания и модернизации оборудования. И буквально спустя несколько дней с момента перезапуска в туннелях ускорителя лучи протонов были разогнаны до рекордной энергии в 6.8 ТэВ каждый, что дает рекордно высокую энергию столкновения 13.6 ТэВ.
Напомним нашим читателям, что в 2009 году коллайдер был способен разгонять лучи до энергии всего в 1.18 ТэВ, и с того времени коллайдер несколько раз бил установленные им же рекорды поскольку оборудование ускорителя постоянно подвергалось модернизации и совершенствованию. Сейчас же энергия разгона лучей уже подобралась к максимально возможному значению, на которое рассчитан коллайдер и которое составляет 7.0 ТэВ.
Проведенная модернизация коллайдер позволит ученым проводить эксперименты на более высоком энергетическом уровне и собрать большее количество данных. Третий этап работы коллайдера, Run 3, будет начат летом этого года и продлится в течение четырех лет. При этом, количество столкновений в местах расположения датчиков экспериментов ATLAS, CMS и LHCb будет увеличено в три раза. А в районе датчика ALICE, где проводятся эксперименты с кварково-глюонной плазмой, количество столкновений тяжелых ионов будет увеличено в 50 раз.
В то время, как Большой Адронный Коллайдер еще даже не вышел на рабочий режим, а инженеры Европейской организации ядерных исследований CERN уже начали работы
в направлении следующей значительной модернизации коллайдера, High-Luminosity LHC (HL-LHC), после которой яркость лучей разгоняемых частиц увеличится в 10 раз. Согласно планам CERN, коллайдер должен получить это обновление и возобновить работу в 2029 году.
Однако, до начала реализации озвученных чуть выше долгосрочных планов у ученых-физиков имеется несколько лет, которые, как мы надеемся, будут буквально наполнены новыми открытиями и существенными достижениями.