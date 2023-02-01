Машины-монстры: Dual Coincidence - самая сложная электромеханическая игра в мире

Электромеханические игровые автоматы, которые еще хорошо помнят люди старшего поколения, выглядят достаточно простыми и примитивными по сравнению с современными системами видеоигр. Однако, все вышесказанное не касается игровой установки под названием Dual Coincidence, созданной дизайнером и конструктором из Нью-Йорка Энди Каваторта (Andy Cavatorta). Ведь именно эта установка является самой сложной электромеханической игрой, когда-либо созданной человеком.Игровая установка Dual Coincidence была создана специально для Музея Центрального банка Мексики в качестве наглядной иллюстрации принципов экономической ситуации под названием "двойного совпадения желаний" (dual coincidence of wants). В этой ситуации оба участника бартерной сделки обладают полезными для другой стороны товарами или услугами.В данном случае в игре участвуют пять игроков, каждый за своим отдельным пинбольным столом, которые связаны друг с другом устройством под названием Exchange Matrix. Это устройство состоит из шести вращающихся элементов, которые перемещают шары от одного стола к другому. На экранах, расположенных выше игровых столов отображается счет и другая информация. Помимо этого система подает звуковые сигналы, используя библиотеку из 25 различных звуков.Совместная игра организована таким образом, что игроки должны вступить между собой в экономические взаимоотношения, демонстрирующие принцип "двойного совпадения желаний" и подробно расписывать это здесь не имеет смысла.В настоящее время установка Dual Coincidence имеет лишь минимально возможный набор функций, и это связано с пандемией Covid-19, глобальным дефицитом чипов в мире, произошедшим в Мексике землетрясением и другими форс-мажорными обстоятельствами. Но, со слов Энди Каваторта, установка обретет свой полный функциональный набор уже к концу этого года.Тем не менее, Dual Coincidence - это невероятно сложное техническое сооружение. В его состав входят 17 управляющих компьютеров выполняющих 12 тысяч строк программного кода, шесть сервоприводов, 10 оптических, 12 угловых и 35 индуктивных датчиков, 75 переключателей, 115 катушек электромагнитов и 704 элемента систем локальной подсветки и освещения.На текущий момент времени сооружение установки Dual Coincidence уже обошлось в 300 тысяч американских долларов, и если вы случайно окажетесь в Мехико, вы сможете сыграть на этой установке совершенно бесплатно в течение неограниченного времени.