Ollie - новый робот, использующий свои колеса, "ноги" и "хвост" для перемещений и выполнения акробатических трюков
Если вы занимаетесь проектированием робота, который должен быть способен перепрыгивать через препятствия, буквально "на цыпочках" перемещаться по сложной поверхности и т.п., имеет большой смысл использовать опыт, накопленный матерью-природой за миллионы лет эволюции. Это является причиной того, что нам достаточно часто приходится видеть роботов, снабженных механическими хвостами и другими придатками, которые кардинально улучшают способности робота к поддержанию равновесия, увеличивают его гибкость и ловкость. И одним из таких роботов является новый робот Ollie, созданный специалистами компании Tencent Robotics.
Двуногий робот Ollie имеет колеса на концах своих "ног", что делает его очень похожим на Segway или на робота Handle известной робототехнической компании Boston Dynamics. Однако, "ноги" робота Ollie способны на большее, чем просто колеса, они могут действовать как обычные ноги таких роботов, как ATLAS или Digit от компании Agility Robotics. На приведенном ниже видеоролике можно увидеть, что робот Ollie действительно является очень ловким, он может сохранять равновесие в очень сложных условиях, подниматься или опускаться по лестницам, перепрыгивать или запрыгивать на препятствия, и даже повторять "фирменный трюк" робота ATLAS - прыжок с переворотом.
Благодаря достаточно большой массе груза-противовеса на придатке-хвосте робот Ollie способен выполнять достаточно сложные акробатические трюки в рамках очень ограниченного пространства, ему для этого не требуется дополнительного пространства для разгона, в ходе которого запасается нужный импульс кинетической энергии.
Специалисты Tencent Robotics компании впервые показали возможности робота Ollie на конференции IEEE по вопросам робототехники и автоматизации (IEEE International Conference on Robotics and Automation, ICRA), которая проходила пару недель назад. Однако, на первой демонстрации в системе управления использовались ранние бета-версии программного обеспечения и основного контроллера движений. Сейчас же в конструкции робота используется более совершенный контроллер и программное обеспечение, плюс к этому, у робота появился ряд новых датчиков, что все вместе дает роботу все его удивительные возможности.
В будущем специалисты компании Tencent Robotics планируют пойти по стопам компании Boston Dynamics и снабдить робота Ollie рукой манипулятором, подобной руке робота Spot. И тогда уже робот Ollie сможет выполнять какие-то полезные действия, например, разносить и подавать людям кофе или другие напитки. Кроме руки-манипулятора, робот Ollie получит в будущем еще ряд дополнительных инструментов, которые превратят его из забавной игрушки в устройство, способное выполнять реальную работу различного плана.