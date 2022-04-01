Робот Spot компании Boston Dynamics получил работу по охране раскопок Помпеи
На страницах нашего сайта мы достаточно много раз упоминали робота Spot, производства известной робототехнической компании Boston Dynamics. Этот робот уже использовался в качестве автоматизированного инспектора строительных площадок, домашнего помощника, музыканта и даже полицейского-сапера. А недавно к списку профессий этого робота добавилась еще одна - профессия охранника, сейчас робот патрулирует места раскопок Помпеи, охраняя их от "черных археологов" и всяких любителей экстремального времяпровождения.
Первые раскопки Помпей, древнего римского города с 20 тысячами жителей, который похоронен под слоем земли, магмы и пепла от извержения вулкана Везувий, были начаты еще в 1592 году. В 1960 году раскопки были практически остановлены, после того, как все главные здания и сооружения этого города были откопаны и изучены. Дальше раскопки продолжались в гораздо меньших масштабах, ограничиваясь какими-то небольшими локальными участками, но в той местности и сейчас остается множество мест, которые представляют собой интерес для "черных археологов" и других незаконных охотников за древностями.
Остатки Помпей занимают площадь в 400 тысяч квадратных метров. На этой площади находятся руины древних зданий, существует сеть подземных структур и коммуникаций. Также в районе Помпей есть несколько туннелей, выкопанных "черными археологами" с целью добраться до мест, не раскопанных еще нормальными археологами. Естественно, что такие туннели пробивались без соблюдений какой-либо техники безопасности, и они представляют собой угрозу жизни любителям острых ощущений, которые по незнанию могут туда залезть.
Робот Spot идеально подходит для роли охранника такой исторической ценности, как раскопки Помпеи. Он на свих четырех ногах достаточно уверенно перемещается как по открытым участкам местности, а его небольшие габариты позволяют перемещаться по туннелям, куда людям входить нельзя из-за риска обрушения.
Используя камеры, лазерные сканеры и другие датчики, робот Spot постоянно составляет и обновляет трехмерную карту окружающей местности. Сравнение карт, составленных в разные периоды времени, позволяет быстро обнаружить места незаконных раскопок, новые туннели и т.п. Кроме этого, данные, собираемые роботом, будут использоваться нормальными учеными для проведения очередных раскопок или реставрации останков сооружений, которые могут обрушиться в скором времени.
Кроме этого, ученые планируют на базе данных, собранных и собираемых роботом Spot, составить высокоточное трехмерное представление Помпей. Этот проект может быть использован учеными со всех точек мира, которые по тем или иным причинам не могут принять личного участия в процессе раскопок.