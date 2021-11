Робот Spot компании Boston Dynamics выступил в роли аватара Мика Джаггера и других членов группы Rolling Stones

Нашим постоянным читателям очень хорошо известен небольшой робот Spot известной компании Boston Dynamics, который уже не один раз демонстрировал свои способности в танцевальном искусстве. И на этот раз робот Spot, демонстрируя чудеса своей гибкости, ловкости и стабильности, выступил в роли "аватара" Мика Джаггера, солиста легендарной рок-группы Rolling Stones, полностью копируя его каждое танцевальное движение, каждый его жест и даже мимику в меру своих возможностей. А представленный ниже видеоролик присоединяется к ряду предыдущих "танцевальных" видеороликов от компании Boston Dynamics, включая и прошлогоднее новогоднее поздравление В новом видео от компании Boston Dynamics, которое получило название "Spot Me Up", несколько роботов Spot танцуют и двигаются под композицию Rolling Stones 1981 года "Start Me Up". Ключевым моментом танца роботов являются движения их автоматизированной руки-манипулятора, которая движется иногда столь плавно и стремительно, что напоминает змею и вызывает у зрителя не очень приятные чувства из-за эффекта "зловещей долины" С технической точки зрения, манипулятор робота Spot является больше его рукой, чем головой на длинной и подвижной шее. Ранее нам уже доводилось видеть, как робот Spot при помощи своего манипулятора, выполняет различные действия отбивается от человека , стремящегося повалить его на землю, и т.п.Отметим, что эволюция робота Spot прошла долгий путь в течение нескольких последних лет. И в течение этой эволюции робот превратился из большого и массивного робота , представленного в 2015 году, в изящного небольшого робота , движения которого весьма похожи на движения живого существа.И в заключение отметим, что компания Boston Dynamics видит множество областей применения для ее "автоматизированного робота-собаки", начиная от инспекции объектов ядерной энергетики и заканчивая оказанием помощи фермерам в выпасе стад овец или другого скота. Несмотря на то, что возможности нынешнего робота Spot пока еще очень далеки от возможностей роботов, являющихся персонажами многих научно-фантастических произведений и фильмов, динамика развития этих роботов явно указывает на то, что в не таком уж и отдаленном будущем роботы смогут превзойти человека если не во всем, то во многих областях, даже в таких чисто человеческих вещах, как танцы