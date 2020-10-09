Астрономы определили 24 экзопланеты, более пригодные для жизни, чем Земля

Одним из главных вопросов, стоящих перед современной наукой, является вопрос о том, существует ли жизнь где-нибудь в других местах во Вселенной, а не только на Земле? В настоящее время еще не было получено никаких прямых доказательств существования внеземных форм жизни
, однако миссии по "охоте за экзопланетами", такие как миссия космического телескопа Kepler
, коренным образом изменили наше представление о процессах формирования планет и планетарных систем. Это, в свою очередь, дало ученым возможность размышления о жизни за пределами нашей системы, без опоры на какие-нибудь догадки и предположения в большей части.
Группа ученых из университета штата Вашингтон (Washington State University, WSU), используя набор данных, собранных в свое время космическим телескопом Kepler, определила две дюжины экзопланет, планет, находящихся за пределами Солнечной системы, условия на которых могут быть более благоприятными для возникновения и существования жизненных форм
, чем условия на Земле.
Напомним нашим читателям, что в нынешнее время нам известно о 4000 экзопланет, некоторое количество из которых можно назвать условно пригодными для жизни
. Однако термин "пригодная для жизни планета" в этом контексте больше вводит в заблуждение, чем отражает реальное состояние дел, он не означает, что на данную планету можно высадиться и сразу без проблем начать ее обживать. Данный термин всего лишь означает каменистую планету, находящуюся в "правильном" орбитальном регионе центральной звезды, что обеспечивает умеренную температуру на ее поверхности, при которой вода не замораживается и не выкипает. По таким критериям наша Земля полностью пригодна для жизни, а Венера и Марс - лишь частично в некоторых регионах этих планет.
Для поиска благоприятных для жизни планет ученые из Вашингтона модернизировали и усовершенствовали процедуру поиска по архиву Kepler Object of Interest Exoplanet Archive. И, при правильно подобранных критериях поисков, эта процедура выдала не все потенциально пригодные для жизни планеты
, а планеты, потенциал которых превосходит потенциал Земли. Результатом поиска стал набор из 24 планет, расположенных на удалении до 100 световых лет от нас, параметры и условия на поверхности которых более благоприятны для зарождения и существования там жизни на протяжении более длительного срока, чем на Земле.
Одним из факторов, который способен сделать планету более благоприятной для жизни, является ее звезда. Среди астрономов бытует мнение, что планета на орбите подобной Солнцу звезды G-класса
является наилучшим кандидатом, однако, такие звезды имеют период жизни от 8 до 10 миллиардов лет, а для того, чтобы на Земле зародились самые примитивные формы жизни, потребовалось около 4 миллиардов лет. Карликовые звезды K-класса
, менее крупные и более холодные, чем Солнце, имеют продолжительность жизни порядка 70 миллиардов лет, что обеспечивает намного более длительный период для зарождения, развития и существования жизни.
Другими факторами "благоприятности для жизни" являются размеры и масса планеты
. Если глянуть на Землю с этой точки зрения, то наша планета достаточно велика для того, чтобы быть геологически активной, что дает планете защитный "кокон" магнитного поля, и достаточно массивной, для того, чтобы ее сила тяжести была способна удержать атмосферу. Согласно теории, планета, на 10 процентов более крупная, чем Земля, имела бы существенно большую площадь благоприятных для жизни регионов.
А если размер планеты больше размера Земли в 1.5 раза, то ее тело сохранило бы большее количество тепла от радиоактивного распада, которое влияло бы на атмосферу планеты более длительное время. В таком случае, если средняя температура на такой планете была бы на 5 градусов выше средней температуры на Земле и на ней было бы большее количество воды, то значительная часть планеты была бы покрыта густыми дождевыми лесами, обладающими огромным биологическим разнообразием.
Ученые утверждают, что ни у одной из найденных 24 планет нет полного совпадения абсолютно всех известных благоприятных факторов, но у каждой из них имеется как минимум набор из четырех особо критичных факторов. И, естественно, именно эти планеты станут первыми объектами исследований для космических и наземных телескопов следующих поколений.
"Из-за того, что мы все считаем, что Земля является самой наилучшей для жизни планетой, нам очень трудно представить нечто иное, какой-то иной принцип отбора и поиска пригодных для жизни планет
" - пишут исследователи, - "Но даже на нашей планете имеется очень большое количество сложных и разнообразных форм жизни, способных выживать в чрезвычайных условиях. Приблизительно такие же формы жизни могут буквально процветать на других планетах в условиях, которые с нашей точки зрения могут являться и совсем неподходящими для привычной нам жизни".