Астрономы обнаружили огромный поток радиации и материи, порожденный еще во время "молодости" Вселенной

Когда Вселенная была в возрасте
около 1 миллиарда лет, из недр одной галактики в космос начал извергаться огромный и стремительный поток излучения и плазмы. А сейчас, спустя 13 миллиардов лет, этот поток в форме блазара стал видим нашим астрономическим инструментам, благодаря чему ученым удалось определить его некоторые параметры. Длина потока составляет 1600 световых лет, а по яркости свечения
в радиодиапазоне и в рентгеновском диапазоне этот блазар превосходит все другие подобные космические объекты, известные ученым.
Интерес ученых к блазарам продиктован тем фактом, что они сейчас не наблюдают такого количества этих явлений по сравнению с ожиданиями и предсказаниями существующих моделей и теорий. Подобные потоки излучений и плазмы извергаются обычно из центральных областей галактик, содержащих сверхмассивные черные дыры. Эти черные дыры аккумулируют в окружающем их пространстве целые диски из притянутой к ним материи, и часть этой материи извергается в космос в виде джетов, потоков, двигающихся на экстраординарных скоростях. Такие активные ядра галактик называют квазарами
, а потоки, ориентированные обычно перпендикулярно плоскости аккреционного диска, называют блазарами.
Изучение блазара PSO J030947.49+271757.31 (PSO J0309+27) было произведено при помощи радиотелескопа Very Long Baseline Array, виртуального радиотелескопа
, в состав которого сейчас входит 10 антенн, установленных в различных точках земного шара. Блазар находится на удалении 12.8 миллиарда световых лет от нас в области созвездия Овена. Помимо высокой яркости свечения блазара, породившая его галактика является самой дальней из известных галактик с активным ядром, что делает сам блазар PSO J0309+27 самым старым среди подобных явлений.
Помимо всего перечисленного выше, ученые определили, что блазар PSO J0309+27 перемещается со скоростью в три четверти от скорости света. Эту скорость все еще можно считать экстраординарной, однако, это медленнее, чем скорость других блазаров, которая обычно колеблется в районе отметки, превышающей 90 процентов от скорости света.
Полоса блазара PSO J0309+27, которую вы видите на приведенном выше снимке, является синтетическим изображением, сделанном в трех разных радиочастотных диапазонах электромагнитного спектра. В данном случае движение блазара направлено снизу вверх в сторону бездонной глубины космического пространства. А самым ярким местом здесь, естественно, является ядро блазара, место возле черной дыры, там где зарождается и формируется этот поток.