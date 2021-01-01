Обнаружен новый галактический суперкластер, относящийся к самым большим объектам во Вселенной
Анализируя данные, собранные в ходе обзора eFEDS (eROSITA Final Equatorial Depth Survey), международная группа ученых-астрономов обнаружила новый галактический суперкластер, состоящий из восьми галактических скоплений. Подобные суперкластеры или суперскопления содержат внутри себя структуры меньших масштабов с различными массами и плотностью распределения материи. Супркластеры относятся к самым большим структурам и они оказывают огромное влияние на формирование и развитие нитевидной структуры Вселенной.
"Мы провели анализ данных, охватывающих площадь в 140 квадратных угловых градусов, собранных во время этапа Performance Verification обзора eFEDS" - пишут исследователи, - "И, к нашему удивлению, мы обнаружили там признаки наличия неизвестного до сих пор галактического суперфластера".
Как уже упоминалось выше, суперкластер состоит из восьми скоплений галактик, свет от которых имеет значение красного смещения, равный 0.36. Часть скоплений галактик, расположенная в северной части суперкластера, находится на этапе двойного и даже тройного слияния на различных этапах этих сложных процессов.
Самым крупным и ярким "компонентом" суперкластера является скопление eFEDS J093513.3+004746, находящееся в северной части. Более того, это скопление, масса которого эквивалентна 580 триллионам солнечных масс, является самым ярким и большим во всех данных обзора eFEDS. Следующими по размерам "компонентами" суперкластера являются скопления eFEDS J093546.4-000115 и eFEDS J093543.9-000334 суммарная масса которых эквивалентна 130 триллионам солнечных масс, а на долю оставшихся 5 скоплений суперкластера приходится материя в количестве от 140 до 250 солнечных масс.
Кроме этого в данных обзора eFEDS были обнаружены два реликтовых источника радиоизлучения, расположенные в недрах скоплений eFEDS J093513.3+004746 и eFEDS J093510.7+004910. Эти источники формируют вытянутый радио-ореол, что указывает на активный процесс слияния указанных выше скоплений.
На основе собранных данных ученые создали и рассчитали математическую модель суперкластера. Результаты этих расчетов полностью вписываются в рамки существующих теорий, описывающих процессы формирования и эволюции супекластеров, содержащих в себе пять или большее количество галактических скоплений.