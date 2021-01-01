Компания Spacebit планирует в этом году отправить на Луну робота-паука
Представители компании Spacebit из Великобритании объявили о том, что они планируют отправить в этом году на Луну луноход собственного изготовления. Мало того, что данная миссия станет первой в истории британской лунной миссией, луноход, который будет отправлен компанией Spacebit, кардинально отличается по конструкции от других подобных аппаратов, которые уже были опущены когда-либо на поверхность Луны или других планет.
Луноход компании Spacebit, имеющий официальное название Asagumo, не будет перемещаться на колесах или гусеницах. У его "тела", изготовленного на базе одного модуля микроспутников типа CubeSat, имеются четыре паукообразных "ноги", при помощи которых этот аппарат буквально будет шагать по поверхности. Аппарат Asagumo весит около 1.3 килограмма и работает на энергии, поставляемой его солнечными батареями. Конструкция лунохода Asagumo изначально разрабатывалась так, чтобы сделать этот аппарат максимально легким и недорогим.
Луноход отправится на Луну в 3 квартале 2021 году на борту ракеты ULA Vulcan. Основной частью этой миссии станет спуск на поверхность аппарата Astrobotic Peregrine lunar lander. Луноход Asagumo после посадки удалится на расстояние 10 метров от спускаемого аппарата, произведет фото- и HD видеосъемку, лазерное 3D-сканирование, и соберет массу другой информации при помощи своих бортовых датчиков. Все эти данные будут переданы сначала спускаемому аппарату, а затем и на Землю.
"В настоящее время космические агентства множества стран вынашивают собственные планы по отправке на Луну экспедиций с людьми. По прибытии на Луну этим людям надо будет где-то жить" - рассказывает Павел Танасюк, генеральный директор Spacebit, - "Наши луноходы могут выступить в качестве разведчиков для поисков выходов лавовых труб, пещер, ведущих в подземные полости и других мест, которые могут предоставить людям убежище на первое время, пока на поверхности не будут воздвигнуты соответствующие сооружения космических баз".
Так как луноход Asagumo передвигается на четырех ногах, он сможет перемещаться по сильно пересеченной местности, забираться в места и подниматься на высоты, недоступные для аппаратов на колесном или гусеничном ходу. Тем не менее, компания Spacebit планирует, что ее следующие аппараты могут стать гибридными, т.е. иметь и колеса и ноги, и использовать их по мере возникновения возможности или необходимости.