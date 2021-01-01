Компания Virgin Orbit произвела первый успешный запуск в космос ракеты LauncherOne
Отметим, что запуск ракет в космос с борта самолета, поднявшегося на большую высоту, является достаточно старой идеей, над реализацией которой работало несколько компаний в мире. Но реального успеха в этом деле за последнее десятилетие удалось добиться лишь компании Virgin Orbit, организованной в свое время сэром Ричардом Бренсоном. В прошедшее воскресенье ракета LauncherOne с жидкостным реактивным двигателем, была запущена из-под крыла самолета-носителя Cosmic Girl, модернизированного Boeing 747, взлетевшего на высоту около 10 тысяч метров в районе калифорнийского побережья. Спустя несколько секунд после отделения от самолета ракета запустила свои двигатели, вышла в космос и высвободила там полезный груз из 10 миниспутников CubeSat, созданных специалистами НАСА и нескольких американских университетов.
Отметим, что удача улыбнулась специалистам компании Virgin Orbit только со второй попытки. Первая попытка подобного запуска, предпринятая прошлой весной, была прервана спустя несколько секунд после начала процедуры запуска из-за неисправности в двигательной системе ракеты. Инженеры компании достаточно быстро локализовали и решили проблему, следующий запуск должен был состояться в декабре прошлого года, но он был отложен из-за вспышки Covid-19, поразившей главный офис компании в Лос-Анджелесе.
Успешный запуск ракеты LauncherOne стал кульминацией десятилетней работы инженеров и других специалистов компании Virgin Orbit, которая является одной из двух космических компаний, организованных сэром Ричардом Бренсоном. Вторая компания, Virgin Galactic, уже вошла в историю в 2018 году, когда космический корабль с двумя членами экипажа был впервые запущен с самолета и добрался практически к границе между атмосферой планеты и космическим пространством.
У технологии воздушных космических запусков, запусков ракет с борта самолета, уже имеется некоторая история. Первая ракета, выведенная в 1990 году на орбиту подобным образом, стала ракета Pegasus компании Orbital Sciences Corporation, которая позже была куплена компанией Northrop Grumman. Но за последние 30 лет было осуществлено всего 44 запуска ракет Pegasus, это почти в два раза меньше, чем количество запусков компании SpaceX, произведенных за несколько последних лет.
С технологической точки зрения проект Pegasus был революционным для своего времени, но он не смог привлечь к себе внимания потенциальных потребителей по одной простой причине - в те времена этих потребителей еще практически не было. Сейчас же в мире существуют сотни компаний, которые ищут способы недорогой отправки в космос их продукции, и ракета LauncherOne, способная выводить до 300 килограммов груза на низкую околоземную орбиту при стоимости запуска в 12 миллионов американских долларов, появилась весьма и весьма своевременно.
Технология воздушного запуска с борта практически серийного самолета-носителя дает компании Virgin Orbit еще одно огромное преимущество - свободу выбора. В настоящее время во всем мире имеется не очень большое количество космодромов, с которых могут производиться пуски ракет. И не с каждого космодрома можно запустить ракету, которая доставит свой груз в необходимую точку пространства. К примеру, если надо запустить корабль к Международной Космической Станции, то наилучшим местом для запуска является космодром Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде. А если надо запустить что-то на полярную орбиту, то лучше это делать с Аляски или с района побережья Калифорнии. Так как ракета LauncherOne запускается с борта самолета Cosmic Girl, способного взлететь практически с любого более-менее крупного аэродрома в мире, то точка запуска ракеты может всегда находиться в самом оптимальном для этого месте, что значительно повысит вероятность успешного завершения этой операции.
И в заключение следует заметить, что запуск ракеты LauncherOne ввел компанию Virgin Orbit в состав "закрытого клуба" компаний, оказывающих услуги запусков на международном рынке. Однако, сам этот факт еще не является залогом будущего успеха, это определиться через некоторое время рынком в этой области, "который сам решит", достойна ли эта компания того, чтобы сохранить членство в клубе?