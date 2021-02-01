Обнаружена уникальная зеленая звезда-зомби, порожденная столкновением двух белых карликов

Белые карликовые звезды
являются весьма нетипичными представителями "звездного населения" Вселенной. В то время, как звезды главной последовательности, такие, как наше Солнце, существуют за счет пережигания термоядерного топлива, водорода, в их недрах, жизнь белых карликов обеспечивается за счет совершенно других процессов
, в которые вовлечены электроны и некоторые весьма странные законы квантовой механики.
В природе существует верхний предел массы белой карликовой звезды, при превышении которого эта звезда схлопывается в черную дыру или обращается в обычную нейтронную звезду. Этот предел, равный 1.4 массы Солнца, был рассчитан в 1930 году Субраманьяном Чандрасекаром (Subrahmanyan Chandrasekhar), американским астрофизиком и физиком-теоретиком индийского происхождения.
Однако, расчеты предела Чандрасекара были основаны на достаточно простой модели, подразумевающей, что белая карликовая звезда находится в стабильном состоянии и не вращается. Естественно, природа реальных белых карликов более сложна, и она еще усложняется при столкновениях двух таких звезд.
Бинарные системы с двумя белыми карликами
достаточно распространены на просторах Вселенной. Со временем орбиты этих звезд деградируют и все заканчивается столкновением
. Часто такие столкновения заканчиваются грандиозным взрывом
, подобным взрыву сверхновой, в результате чего остается одна нейтронная звезда. В других случаях может образоваться черная дыра, но бывают и более редкие и практически невероятные варианты развития событий, в результате которых образуются крайне экзотические космические объекты.
В 2019 году в космосе был обнаружен новый источник рентгеновского излучения IRAS 00500+6713
, который выглядел бы подобно белому карлику, если бы не его большая для этого яркость. Ученые выдвинули предположение, что этот объект является результатом столкновения двух белых карликов, что было частично подтверждено при помощи наблюдений рентгеновского телескопа XMM-Newton.
Наблюдения показали, что необычный объект имеет массу, достаточно сильно превышающую предел Чандрасекара и он окружен туманностью, звездные ветра в которой "дуют" с очень высокими скоростями. Туманность состоит преимущественно из газообразного неона, что придает ей характерный зеленый цвет. Все наблюдаемые особенности объекта укладываются в теорию, описывающую столкновение двух белых карликов, а тем, что не дает объекту превратиться в черную дыру или нейтронную звезду - это высокая скорость его вращения и возникающие при этом центробежные силы, компенсирующие собственные силы гравитации.
Выше этот объект упоминался как звезда-зомби
, это подразумевает, что она была порождена двумя мертвыми звездами и уже как бы сама мертва. Приблизительно через 1 - 10 тысяч лет ее вращение замедлится, и она "погибнет окончательно", взорвавшись и превратившись в самую обычную нейтронную звезду.
Все сказанное выше является подтверждением тому, что белые карликовые звезды могут обходить ограничения предела Чандрасекара, но только лишь на время, которое является очень и очень коротким по меркам космических масштабов.