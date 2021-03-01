Обнаружена сверхмассивная черная дыра, извергающая в пространство самый мощный и самый длинный поток частиц, джет

Астрономы НАСА обнаружили в далеких глубинах пространства Вселенной сверхмассивную черную дыру, извергающую в окружающее пространство самый мощный и самый длинный поток частиц и излучений разных типов, так называемый джетом. Данное открытие было сделано при помощи космической рентгеновской обсерватории Chandra X-Ray Observatory, и если оно, это открытие, получит дополнительные подтверждения, то обнаруженная черная дыра станет самой далекой из всех известных на сегодняшний день сверхмассивных черных дыр.Сверхмассивная черная дыра находится в центре галактики, расположенной на удалении 12.7 миллиардов световых лет от нас. Квазар, приводимый в действие черной дырой и ответственный за извержение джета в космос, получил название PSO J352.4034-15.3373, коротко - PJ352-15, а дальнейшее изучение этого объекта позволит ученым найти объяснение тому, каким образом и за счет чего могли сформироваться столь крупные черные дыры в столь раннем периоде существования Вселенной?Квазар PJ352-15, как уже упоминалось выше, находится в центре молодой галактики и является на сегодняшний день одним из двух известных квазаров, возникших в течение первого миллиарда лет после Большого Взрыва, которые являются сильными источниками радиоволн. По предварительным оценкам размеры и масса этого квазара в один миллиард раз превышают размеры и массу Солнца.Астрономы наблюдали за квазаром PJ352-15 в течение трех суток при помощи обсерватории Chandra, а целью этих наблюдений являлись поиски доказательства наличия джета у этого квазара. Рентгеновское излучение, производимое заряженными частицами джета, было зарегистрировано на удалении 160 тысяч световых лет от самого квазара. Это расстояние даже очень трудно себе представить, для сравнения стоит упомянуть, что размеры нашей галактики, галактики Млечного Пути, колеблются в районе 100 тысяч световых лет.И в заключении следует отметить, что квазар PJ352-15 стал обладателем сразу нескольких астрономических рекордов. Первым рекордом является рекорд по длине джета у черной дыры, возникшей в первый миллиард лет после Большого Взрыва. Предыдущий джет-рекордсмен имел длину всего в 5 тысяч световых лет. Следующим рекордом стало расстояние до квазара, которое на 300 миллионов световых лет больше, чем расстояние до самого дальнего источника рентгеновского излучения, обнаруженного ранее. Свет, исходящий от квазара и его джета, был излучен, когда возраст Вселенной был равен 0.98 миллиарда лет, что составляет менее одной десятой от ее нынешнего возраста.