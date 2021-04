Исследовательский космический аппарат New Horizons преодолел знаменательный этап его миссии в эти выходные

Напомним нашим читателям, что исследовательский космический аппарат New Horizons достиг окрестностей Плутона 14 июля 2015 года, став первым космическим аппаратом, исследовавшим эту карликовую планету . А 1 января 2019 года аппарат New Horizons "навестил" один из самых больших объектов пояса Койпера, 2014 MU69 "Arrokoth" , 36-километровую скалистую, ледяную глыбу, которая во многом похожа на ядро кометы.Теперь у аппарата New Horizons есть возможность сделать несколько новых открытий во время второго этапа его исторической миссии. Этот второй этап начался в тот момент, когда аппарат в субботу, 17 апреля 2021 года, в 5:42 по времени Гринвичского меридиана пересек в космосе невидимую черту, удаленную от Земли на 7.5 миллиардов километров, что равно ровно 50 астрономическим единицам. Напомним нашим читателям, что астрономическая единица равна расстоянию между Землей и Солнцем.Преодоление такого огромного расстояния делает аппарат New Horizons одним из немногих космических аппаратов, которым удалось удалиться так далеко от Земли. Для того, чтобы понять величину этого расстояния, следует упомянуть, что радиоволнам с Земли, движущимся со скоростью света, требуется семь часов для того, чтобы добраться до аппарата New Horizons.Вероятно, нам еще предстоит услышать массу нового об аппарате New Horizons в будущем. Аппарат обеспечивается энергией при помощи радиоизотопного термоэлектрического генератора, работающего на энергии ядерного распада, запасов топлива в котором хватит до конца 2030-х годов. Если аппарату удастся сохранить свою скорость, к тому моменту он более чем удвоит пройденное им расстояние и, в конечном счете, выйдет за пределы Солнечной системы Во время продолжающегося путешествия аппарат New Horizons будет проводить исследования тех объектов пояса Койпера, которые будут попадаться ему на пути. К сожалению, аппарату New Horizons никогда не суждено стать аппаратом, удалившимся от Земли на самое большое расстояние. В этой области ему светит занять максимум пятое место в истории.