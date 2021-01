Космический аппарат New Horizons установил, что космос более темный, чем считалось ранее

Не так давно исследовательский космический аппарат New Horizons произвел измерения среднего уровня освещенности в дальнем открытом космосе. На базе результатов этих измерений ученые-астрономы пришли к весьма неожиданному выводу, оказывается на небе в открытом космосе видно "всего лишь" несколько сотен миллиардов галактик, остальные галактики светятся слишком тускло, чтобы их можно было заметить без использования мощных астрономических инструментов. А неожиданность этого открытия заключается именно в количестве видимых галактик, которое оказалось намного меньше предварительных оценок.Вы, наверное, не раз замечали, что для того, чтобы в полной мере насладиться красотой ночного неба требуется уехать куда-нибудь подальше от большого города и создаваемого им светового "загрязнения". То же самое можно сказать и о космосе, внутренние области нашей Солнечной системы достаточно сильно наполнены крошечными пылевыми частицами, которые отражают и рассеивают солнечный свет, создавая аналог светового "загрязнения". Поэтому у исследователей космоса имеется возможность получить данные о самом слабом свете, только если им удастся добраться до внешних областей нашей системы.Космический аппарат New Horizons идеально подходит для таких наблюдений, ведь он является одним из немногих аппаратов, удалившихся от Земли на значительное расстояние. После полета мимо Плутона в 2015 году и пребывания в поясе Койпера в 2019 году, этот аппарат находится сейчас на удалении 6.4 миллиардов километров от нас. И, окружающее этот аппарат ночное небо, оказывается, в 10 раз более темное, чем небо, которое видит телескоп Hubble, удаленный от Земли относительно недалеко.Ученые использовали оборудование аппарата New Horizons для измерений космического оптического фонового излучения, рассеянного света видимого диапазона, который настолько слаб, что для большинства наземных и космических телескопов он невидим, так как его уровень находится ниже уровня локального светового загрязнения. "Реликтовое космическое микроволновое излучение заключает в себе информацию о первых 450 тысячах лет после момента Большого Взрыва. А в оптическом космическом фоновом излучении содержится суммарная информация обо всех звездах, которые сформировались с тех пор" - пишут исследователи, - "Более того, этот свет несет информацию о количестве галактик, о месте и времени их формирования".Согласно результатам проведенных исследований, в открытом космосе на небе можно увидеть не более нескольких сотен миллиардов галактик. Это число кажется чрезвычайно большим, тем не менее, это намного меньше двух триллионов, предыдущей оценки, сделанной на основе аппроксимации данных космического телескопа Hubble. "Мы берем количество галактик, которые видит телескоп Hubble, делим его на два и получаем число того, что мы вообще способны увидеть на небе".В ходе исследований ученые провели тщательный анализ множества последних снимков, сделанных аппаратом New Horizons . При помощи специальных алгоритмов с этих снимков был убран прямой свет от звезд нашей галактики и их же свет, рассеянный облаками космической пыли. И в результате был получен очень слабый фоновый остаток, который как раз и является космическим оптическим фоновым излучением.Вполне естественно, что ученые уже задались вопросом происхождения этого фонового излучения. Они считают, что этот свет мог быть излучен очень малыми карликовыми галактиками, сопровождающими Млечный Путь, или (и) очень тусклыми галактиками, находящимися на большем удалении от нашей. Также источником фонового света могут быть звезды-скитальцы, одиночки, не привязанные к галактикам. Кроме этого, свою долю в оптическое фоновое излучение могут вносить галактические ореолы, светящиеся более ярко, чем считалось ранее.С поиском ответов на перечисленные выше вопросы могут помочь только дополнительные наблюдения, которые будут проведены при помощи новейших телескопов, таких, как космический телескоп James Webb Telescope, запуск которого будет произведен в октябре этого года, если его снова не отложат на более поздний период.