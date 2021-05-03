Солнечный зонд Parker Solar Probe стал самым быстрым космическим аппаратом

Космический аппарат Parker Solar Probe, запущенный в 2018 году с целью изучения Солнца с малого расстояния, продолжает выполнение своей основной миссии, устанавливая новые рекорды буквально один за другим
. Последний такой рекорд был установлен буквально на днях во время очередного и самого близкого пролета аппарата мимо Солнца. Во время восьмого витка вокруг Солнца аппарат Parker Solar Probe разогнался до скорости 532 тысячи километров в час, что сделало его самым быстрым среди космических аппаратов
, изготовленных и запущенных в космос людьми за всю историю.
Исследовательский аппарат Parker Solar Probe, размер которого сопоставим с размером легкового автомобиля, изначально был построен для работы в непосредственной близости от Солнца. Специальный тепловой экран, позволяет внутренностям аппарата оставаться холодными при температуре снаружи порядка 1400 градусов Цельсия. Бортовые инструменты аппарата могут проводить изучение высокоэнергетических частиц в солнечной атмосфере, измерять магнитные поля и другие параметры весьма бурной солнечной окружающей среды.
Для совершения витков вокруг Солнца, аппарат Parker Solar Probe использует гравитацию Венеры, мимо которой он пролетает время от времени. Такой четвертый пролет мимо Венеры был произведен в феврале этого года, это позволило провести коррекцию траектории полета аппарата и разогнать аппарат для еще большей скорости, которую он сохраняет на протяжении всего восьмого витка вокруг Солнца.
На восьмом витке аппарат Parker Solar Probe сблизился с Солнцем на расстояние 10.4 миллиона километров. Это стало также очередным установленным рекордом. Во время предыдущего витка, 17 января аппарат прошел на расстоянии 13.5 миллионов километров от Солнца.
Сейчас аппарат Parker Solar Probe находится в пределах неизведанной ранее солнечной территории, где он использует весь свой набор инструментов для анализа магнитных полей, высокоэнергетических частиц и другой информации об окружающей Солнце среде, о солнечных ветрах, и, естественно, делает высококачественные снимки. Сбор этих данных будет продолжаться до 4 мая этого года включительно.
И в заключении следует отметить, что в планах миссии аппарата Parker Solar Probe стоит совершение им 24 витков вокруг Солнца. Это означает, что аппарат уже успешно выполнил третью часть своей миссии. Собираемые аппаратом данные помогут нам лучше понять природу и характер солнечных ветров, которые могут оказать разрушительное влияние на спутниковые системы, такие, как система GPS, наземные энергетические сети и т.п. Кроме этого, ученые могут получить некоторые подсказки, касающиеся того, что дало начало жизни на нашей планете.
Согласно планам миссии, космический аппарат Parker Solar Probe совершит свой последний виток вокруг Солнца и завершит выполнение миссии ориентировочно в 2024 году.