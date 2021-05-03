Обнаружена самая близкая к нам черная дыра, являющаяся, к тому же, и самой малой среди известных

Ученые-астрономы обнаружили очередную черную дыру, которая может стать обладателем одного или сразу двух рекордов
. Согласно имеющимся предварительным данным, эта черная дыра имеет массу, превосходящую массу Солнца всего в три раза, что делает ее самой маленькой среди всех известных на сегодняшний день черных дыр. Во-вторых, эта черная дыра, получившая название "Unicorn", располагается рядом с красной гигантской звездой V723 Mon в созвездии Единорога (Monoceros constellation). Эта бинарная система находится на удалении 1500 световых лет от Земли, что автоматически делает черную дыру системы самой близкой к нам
среди известных.
Отметим, что черная дыра, являвшаяся предыдущим обладателем титула самой малой, имеет массу в 3.3 солнечных массы
, а расстояние до предыдущей самой близкой черной дыры в два раза превышает расстояние до Unicorn. Однако, в последнем случае имеется спорный момент, в прошлом году было выдвинуто предположение, что самая близкая к нам черная дыра находится в системе под названием HR 6819, удаленной от нас на 1120 световых лет. Но результаты последующих наблюдений и исследований поставили под сомнение факт существования черной дыры в системе HR 6819 вообще.
Так или иначе, сам факт существования такой, как Unicorn, черной дыры является интригующей причудой Вселенной. Эта черная дыра меньше, чем все известные малые черные дыры, большинство из которых имеет массу от 5 до 30 солнечных масс. И до последнего времени астрономы не были уверены даже в возможности существования столь малых черных дыр.
Конечно, для того чтобы иметь возможность проведения наблюдений за такой черной дырой, астрономам пришлось прибегнуть к некоторым уловкам после того, как они заметили эффекты влияния черной дыры на соседнюю красную гигантскую звезду. Сначала ученые обратили внимание на изменения яркости этой звезды в различных точках ее орбиты. Дополнительные наблюдения показали, что эта звезда расширяется и приобретает неправильную форму, проходя через определенные участки траектории. Так как в окрестностях звезды не было найдено второй видимой звезды или другого астрономического объекта, наиболее вероятным виновником всего происходящего ученые посчитали черную дыру.
"Точно так же, как гравитация Луны влияет на земные океаны и приводит в действие механизм приливов-отливов, черная дыра заставляет звезду V723 Mon приобретать форму мяча для американского футбола" - пишут ученые, - "Самым простым и подходящим объяснением происходящего является наличие малой черной дыры в непосредственной близости от этой звезды".
Путем анализа производимых черной дырой гравитационных деформаций звезды, скорости и формы орбиты ее движения, астрономы сумели вычислить, что масса черной дыры не превышает массу Солнц более чем в три раза. Кроме этого, ученые уверены, что в течение нескольких следующих лет они смогут обнаружить черные дыры с подобными массами благодаря постоянно увеличивающейся мощности современных астрономических инструментов и появлению более совершенных и эффективных алгоритмов анализа имеющихся данных.