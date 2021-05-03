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Китай осуществил успешную посадку аппарата Tianwen-1 с марсоходом Zhurong на поверхность Красной Планеты

Аппарат Tianwen-1


Сегодня рано утром китайский спускаемый аппарат Tianwen-1 совершил успешную посадку на поверхность Красной Планеты, доставив туда первый китайский марсоход с названием Zhurong. Аппарат Tianwen-1 вошел в марсианскую атмосферу, сбросил скорость и раскрыл парашют, пройдя через все этапы так называемых "семи минут террора". Навигационная и управляющая системы сработали должным образом и направили аппарат в район лавовой долины Utopia Planitia.

Об успешном завершении процедуры посадки было объявлено китайской государственной телевизионной компанией CCTV, а чуть позже государственное информационное агентство Xinhua опубликовало текст заявления Китайской национальной космической администрации (China National Space Administration, CNSA), подтвердив, тем самым, первоначальную информацию.

Аппарат Tianwen-1 на Марсе


Отметим, что данное достижение делает Китай первой страной в истории, которой удалось успешно выполнить все этапы ее первой полной марсианской миссии с первого раза. Две других страны, США и Россия, у которых имеются в активе реализованные и находящиеся в стадии реализации марсианские миссии, не могут похвастать таким же достижением.

Марсоход Zhurong, названный так в честь китайского мифического бога огня, прибыл на Марс спустя несколько месяцев после прибытия туда же последнего американского марсохода - Perseverance. Это является указанием на то, что технологическая разница между этими двумя сверхдержавами сократилась уже существенно и будет продолжать сокращаться далее.

Аппарат Tianwen-1 и марсоход Zhurong


Шестиколесный китайский марсоход Zhurong, который весит порядка 240 килограмм и получает необходимую энергию от солнечных батарей, будет выполнять достаточно традиционный набор научных исследований, заключающийся в сборе и анализе образцов марсианских пород, наблюдениях за окружающей средой и т.п. Для выполнения всех этих исследований марсоход несет на себе множество научных инструментов, которые включают в себя две камеры, радар Mars-Rover Subsurface Exploration Radar, Mars Magnetic Field Detector и Mars Meteorology Monitor.

Согласно планам, миссия марсохода Zhurong продлится минимум три месяца с момента посадки.

Марсоход Zhurong


Напомним нашим читателям, что космический аппарат Tianwen-1 был запущен в космос 23 июля прошлого года при помощи ракеты Long March, стартовавшей с космодрома Wenchang Spacecraft Launch Site. Аппарат вышел на стабильную марсианскую орбиту в феврале этого года и находился там достаточно продолжительное время, пока на Земле шла подготовка к началу процедуры посадки, о чем было объявлено в пятницу этой недели.

И в заключении следует упомянуть, что в прошлом месяце Китай успешно вывел в космос первый модуль своей новой космической станции. Первое посещение этого модуля китайскими космонавтами, тайконавтами, запланировано на 2022 год, а в дальнейшем китайская космическая станция станет промежуточным лагерем для тайконавтов, которые позже отправятся на Луну.


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