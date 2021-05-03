Китай осуществил успешную посадку аппарата Tianwen-1 с марсоходом Zhurong на поверхность Красной Планеты
Сегодня рано утром китайский спускаемый аппарат Tianwen-1 совершил успешную посадку на поверхность Красной Планеты, доставив туда первый китайский марсоход с названием Zhurong. Аппарат Tianwen-1 вошел в марсианскую атмосферу, сбросил скорость и раскрыл парашют, пройдя через все этапы так называемых "семи минут террора". Навигационная и управляющая системы сработали должным образом и направили аппарат в район лавовой долины Utopia Planitia.
Об успешном завершении процедуры посадки было объявлено китайской государственной телевизионной компанией CCTV, а чуть позже государственное информационное агентство Xinhua опубликовало текст заявления Китайской национальной космической администрации (China National Space Administration, CNSA), подтвердив, тем самым, первоначальную информацию.
Отметим, что данное достижение делает Китай первой страной в истории, которой удалось успешно выполнить все этапы ее первой полной марсианской миссии с первого раза. Две других страны, США и Россия, у которых имеются в активе реализованные и находящиеся в стадии реализации марсианские миссии, не могут похвастать таким же достижением.
Марсоход Zhurong, названный так в честь китайского мифического бога огня, прибыл на Марс спустя несколько месяцев после прибытия туда же последнего американского марсохода - Perseverance. Это является указанием на то, что технологическая разница между этими двумя сверхдержавами сократилась уже существенно и будет продолжать сокращаться далее.
Шестиколесный китайский марсоход Zhurong, который весит порядка 240 килограмм и получает необходимую энергию от солнечных батарей, будет выполнять достаточно традиционный набор научных исследований, заключающийся в сборе и анализе образцов марсианских пород, наблюдениях за окружающей средой и т.п. Для выполнения всех этих исследований марсоход несет на себе множество научных инструментов, которые включают в себя две камеры, радар Mars-Rover Subsurface Exploration Radar, Mars Magnetic Field Detector и Mars Meteorology Monitor.
Согласно планам, миссия марсохода Zhurong продлится минимум три месяца с момента посадки.
Напомним нашим читателям, что космический аппарат Tianwen-1 был запущен в космос 23 июля прошлого года при помощи ракеты Long March, стартовавшей с космодрома Wenchang Spacecraft Launch Site. Аппарат вышел на стабильную марсианскую орбиту в феврале этого года и находился там достаточно продолжительное время, пока на Земле шла подготовка к началу процедуры посадки, о чем было объявлено в пятницу этой недели.
И в заключении следует упомянуть, что в прошлом месяце Китай успешно вывел в космос первый модуль своей новой космической станции. Первое посещение этого модуля китайскими космонавтами, тайконавтами, запланировано на 2022 год, а в дальнейшем китайская космическая станция станет промежуточным лагерем для тайконавтов, которые позже отправятся на Луну.