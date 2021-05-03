Китайский марсоход Zhurong передал первые сделанные им снимки поверхности Красной Планеты

Марсоход Zhurong китайской миссии Tianwen-1
успешно сделал и передал на Землю свои первые снимки поверхности Красной Планеты. Это автоматически делает Китай второй страной в мире, которой удалось успешно посадить на поверхность Марса свой аппарат, сумевший проработать там достаточно долго для того, чтобы сделать и передать первые снимки.
Напомним нашим читателям, что спускаемый аппарат Tianwen-1 15 мая 2021 года успешно совершил мягкую посадку
на поверхность Марса в регионе под названием Utopia Plain. Сразу после этого были начаты процедуры по развертыванию и подготовке марсохода Zhurong к спуску на поверхность. Тем временем, орбитальный аппарат миссии выполнил ряд маневров торможения и 17 мая 2021 года занял стабильную орбиту, с которой он теперь действует как релейная станция, передавая на Землю снимки и данные, собираемые марсоходом на поверхности.
Первые два снимка, опубликованных специалистами Китайской национальной космической администрации (China National Space Administration, CNSA), сделаны двумя разными камерами, поэтому один из них является черно-белым, а второй может похвастаться насыщенными цветами. Черно-белый снимок был сделан камерой, входящей в систему предотвращения столкновений с препятствиями. Из-за весьма широкого угла обзора этой камеры снимок значительно искажен, и линия горизонта имеет форму сильно изогнутой дуги.
Также на первом снимке видно два прута, находящиеся в левом и правом верхних углах изображения. Эти пруты являются активными элементами радарной системы, при помощи которой марсоход сможет "заглянуть" глубже поверхности планеты. Также на этом снимке видны направляющие механизма пандуса, по которым марсоход спустится на поверхность.
Первое изображение является достаточно четким и качественным для того, чтобы можно было с уверенностью сказать, что марсоход Zhurong спустится на поверхность достаточно легко и без каких-либо проблем отправится исследовать "дикую марсианскую поверхность".
На цветной фотографии можно увидеть навигационную камеру, объектив которой направлен сейчас на заднюю часть марсохода Zhurong, "тарелку" - главную антенну коммуникационной системы, и солнечные батареи аппарата, развернутые под углом, оптимальным для максимального поглощения энергии лучей солнечного света.
Согласно намеченным руководством CNSA планам, с 19 мая 2021 года марсоход Zhurong начнет процедуру спуска на поверхность, после чего он произведет поездку вокруг спускаемого аппарата, во время которой уже будут выполняться первые научные исследования, делаться новые снимки и сниматься видеоролики.