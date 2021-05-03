Компании Virgin Galactic в третий раз удалось запустить в космос свой космический корабль
Оставив позади череду неудач, известная компания Virgin Galactic произвела успешный запуск своего космического корабля, которому в третий раз за всю историю этой компании удалось успешно пересечь границу между земной атмосферой и космосом. Отметим, что этот запуск также стал первым успешным запуском после того, как испытательный полигон компании в прошлом году был перемещен на космодром Spaceport America в Нью-Мексико. Очередной успешный испытательный полет является для компании Virgin Galactic еще одним большим шагом к ее главной цели - к созданию отрасли космического туризма.
Согласно начальным планам Virgin Galactic, третий выход в космос должен был состояться еще в декабре прошлого года, после успешных попыток, предпринятых в 2018 и 2019 году. В декабре самолет-носитель VMS Eve с двойным фюзеляжем поднял в воздух космический корабль-самолет VSS Unity и выпустил его на расчетной высоте. Однако, все попытки запуска ракетного реактивного двигателя космического корабля закончились неудачей, что стало причиной экстренного прекращения и провала миссии, хотя и самолету и космическому кораблю позже удалось совершить успешную и безопасную посадку.
После расследований причин неудачного запуска, руководство Virgin Galactic запланировало вторую попытку на февраль этого года. Но позже этот срок был передвинут на май из-за необходимости проведения осмотра и регламентного обслуживания самолета VMS Eve. Так же за это время компания закончила работы по сооружению космического корабля третьего поколения VSS Imagine, который будет проходить программу летных испытаний летом этого года.
Успешный полет с выходом в космос был произведен в субботу, 22 мая 2021 года. Самолет VMS Eve поднял и выпустил на расчетной высоте космический корабль VSS Unity, который успешно запустил свой реактивный двигатель и набрал высоту более 90 километров, успешно выйдя за границы земной атмосферы. После завершения всех маневров оба летательных аппарата спустились и совершили успешную посадку на взлетно-посадочную полосу космодрома.
Во время этого полета была выполнена проверка работы модернизированных систем стабилизации полета, систем управления полетом и технологий, позволяющих уменьшить уровень генерируемых электромагнитных шумов. Также на борту космического корабля было установлено научное исследовательское оборудование, данные от которого будут использованы в рамках программы НАСА под названием Flight Opportunities. Целью этой программы является разработка и тестирование новых технологий, которые позже будут использованы в космических полетах.
Сразу после успешного завершения испытательного полета специалисты компании Virgin Galactic приступили к обработке и анализу всего массива собранных данных. Также в самом ближайшем времени начнутся регламентные и профилактические работы, после которых самолет-носитель VMS Eve и космический корабль VSS Unity будут готовы к их следующему запуску.