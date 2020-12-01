Компания Virgin Galactic осуществила первый испытательный полет со своей основной базы в Нью-Мексико

Хорошо известная нашим постоянным читателям компания Virgin Galactic в субботу, 12 декабря 2020 года произвела первый испытательный полет со своей основной базы, космопорта Spaceport America
, расположенном в южной области штата Нью-Мексико. Этот полет был прерван раньше намеченного времени из-за проблем с двигателями космического корабля VSS Unity
, которые не удалось запустить несмотря на несколько попыток. Несмотря на это, космический корабль успешно снизился в планирующем режиме и совершил безупречную посадку на взлетно-посадочную полосу космопорта
.
"Во время полета нам не удалось выполнить последовательность воспламенения основного ракетного двигателя. Тем не менее, все закончилось благополучно, космический корабль и его экипаж находятся в полном здравии" - написали представители компании Virgin Galactic, - "На нашем складе есть несколько запасных двигателей, готовых к полетам. В ближайшее время мы проведем замену, необходимые проверки и вернемся к полетам".
Отметим, что во время 15-минутного периода после отделения космического корабля от самолета-носителя на высоте 15 километров и после неудачной попытки запуска двигателя связь между космическим кораблем и наземным центром управления была нестабильной и прерывалась несколько раз. Это также стоило специалистам компании достаточно большого количества утраченных в результате волнения нервных клеток. И, естественно, эта проблема со связью должна и будет решена до возобновления полетов.
Отметим, что летные испытания космического корабля компании Virgin Galactic откладывались множество раз из-за пандемии коронавируса, в первую очередь, и из-за плохих погодных условий во вторую. Но в субботу установилась ясная и благоприятная погода, и руководство компании Virgin Galactic тут же использовало представившийся им шанс.
Во время данного полета космическим кораблем управлял экипаж из двух пилотов. Пассажирский салон
был пуст, за исключением некоторого научного оборудования, принадлежащего НАСА. На следующем этапе летных испытаний в качестве пассажиров космического корабля будут выступать инженеры и специалисты по летным программам, которые будут заниматься проверкой и настройкой оборудования, камер и т.п.