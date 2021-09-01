Астрономы обнаружили новый тип экзопланет, имеющих потенциал для существования на них жизни

В настоящее время людям известно порядка 4400 экзопланет. И естественно, более пристальное внимание ученых всегда было уделено подобным Земле планетам, которые могут являться колыбелью внеземных форм жизни. Однако недавно ученые-астрономы определили новый класс экзопланет под названием Гикеан (Hycean), которые также являются весьма многообещающим местом для поисков признаков существования жизни.Земля сейчас является единственной известной планетой, на которой существует многообразие различных форм жизни, но и она постоянно удивляет нас существованием экзотических форм жизни, которые процветают в совершенно невообразимых условиях, к примеру, под толщами антарктических льдов, в самых глубоких местах мирового океана, в самых сухих пустынях и т.п. Принимая это во внимание, ученые считают, что самыми подходящими местами для поисков следов жизни в пределах Солнечной системы являются подледные океаны Европы, моря жидкого метана на Титане и другие "негостеприимные" для людей места.Как упоминалось выше, астрономы из Кембриджского университета обратили внимание на отдельный тип экзопланет, подходящих для поисков следов жизни. Эти планеты условно можно назвать мини-Нептун, они являются миниатюрными копиями нашего Нептуна и имеют толстую атмосферу, под которой скрываются скалистые или ледяные материки, и, в некоторых случаях, океаны воды. В большинстве случаев мини-Нептуны превышают размер Земли в 1.6 - 3.9 раза.Среди всего многообразия планет типа мини-Нептун, был выделен отдельный класс, получивший название Гикеан. Планеты этого класса являются горячими мини-Нептунами с богатой водородом атмосферой и обширными океанами на поверхности. Температура и давление на поверхности таких планет делают их малопривлекательными для людей, но для некоторых экзотических форм жизни такие условия являются идеальными.Первая из известных планет класса Гикеан имеет название K2-18b и находится она на удалении 124 световых лет от нас. Планета имеет диаметр, превышающий диаметр Земли в 2.6 раза, а ее масса в 8.6 превышает массу Земли. Планета K2-18b, которая была обнаружена в 2019 году, вращается вокруг центральной звезды системы, находясь все время в благоприятной для жизни зоне.В атмосфере планеты было обнаружено достаточное количество водяных паров, а позже ученые составили модели, соответствующие химическому составу атмосферы и условиям на поверхности, которые показали, что эта планета потенциально пригодна для существования некоторых экзотических форм жизни. Температура на поверхности планеты может достигать отметки в 200 градусов Цельсия, но в глубине океана условия будут менее резкими и более благоприятными.Среди планет класса Гикеан также могут наблюдаться различные вариации. К примеру, планеты, которые можно назвать "Темный Гикеан" и которые не вращаются вокруг своей оси, а всегда повернуты к звезде только одной стороной. Жизнь на таких планетах может существовать в области перехода от вечного дня к вечной ночи, там, где поверхность планеты получает ограниченное количество света от центральной звезды.В настоящее время ученые уже составили список планет класса Гикеан, которые могут стать предметом исследований при помощи телескопа James Webb и других астрономических инструментов. Все эти планеты находятся на удалении не более 150 световых лет от Земли и вращаются вокруг звезд типа красный карлик. Все это вместе позволит изучить химический состав атмосфер этих планет и искать там специальные биомаркеры жизни, такие, как метилхлорид и сульфид этана.