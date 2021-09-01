Астрономы обнаружили совершенно новый тип взрыва сверхновой

Ученые-астрономы впервые в истории этой области науки определили совершенно новый тип взрыва сверхновой. Звезда, которая и так уже находилась в стадии завершения своего жизненного цикла, взорвалась преждевременно после столкновения с небольшим и чрезвычайно плотным космическим объектом, предположительно черной дырой или нейтронной звездой. И данное событие создало в глубинах космического пространства уникальную "подпись", состоящую из радио-, рентгеновских, световых и прочих сигналов.Данная история началась в 2017 году, когда астрономы из Калифорнийского технологического института обнаружили нечто странное в данных, собранных во время обзора Sky Survey, проводимого телескопом Very Large Array (VLA). Этот телескоп постоянно просматривает глубины Вселенной с целью поиска источников радиоизлучения, а конкретный сигнал, обозначенный как VT 1210+4956, о котором сейчас и идет речь, выделялся из общего ряда повышенной яркостью.Ученые вычислили, что наиболее вероятной причиной яркой вспышки излучения была звезда, находящаяся на предварительной стадии взрыва сверхновой. Радиоизлучение генерировалось газовым облаком материи, изгнанной со звезды сотни лет назад, а источником энергии для излучения была свежая звездная материя. Однако, такое объяснение не покрыло полностью всех странностей зарегистрированных сигналов.Другие ученые предположили, что ответ может заключаться в других видах сигналов, помимо радио. И взяв в руки данные о коротких рентгеновских вспышках, ученые обнаружили одно событие, произошедшее на несколько лет ранее события VT 1210+4956. "Никто прежде не догадался связать между собой эти два события" - пишут ученые, - "Оба этих события являются крайне редкими, а их взаимосвязь указала нам на нечто, еще более редкое".Ученые провели ряд расчетов различных математических моделей, в результате чего на свет появился весьма интригующий и экзотический сценарий событий. Предположительно, что вокруг звезды вращался чрезвычайно компактный и плотный остаток от другой звезды, черная дыра или нейтронная звезда. Сильнейшая гравитация этого объекта постоянно срывала со звезды верхние слои материи и "разбрасывала" их по космосу, формируя нечто вроде огромного газового пузыря в форме пончика.И, в конечном счете, черная дыра или нейтронная звезда рухнула на умирающую звезду, заставив ее взорваться сверхновой задолго до времени естественного взрыва. Момент этого взрыва породил вспышку рентгеновского излучения, а когда разлетающаяся от взрыва материя звезды через несколько лет достигла "газового пончика", произошла вспышка излучения в радиодиапазоне, которая была зарегистрирована телескопом VLA.Ученые уже давно предсказывали возможность существования таких "преждевременных" взрывов сверхновых, но никогда ранее им не удавалось стать свидетелями этого события вживую. "Крупные звезды обычно взрываются сверхновыми, когда они полностью вырабатывают свое термоядерное топливо" - рассказывает Грегг Халлинан (Gregg Hallinan), профессор астрономии из Калифорнийского технологического института, - "Но в данном случае взрыв сверхновой был преждевременно спровоцирован столкновением умирающей звезды с черной дырой или нейтронной звездой, что само по себе является достаточно редким событием во Вселенной".