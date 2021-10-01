Астрономы обнаружили самую большую комету, приближающуюся к Солнечной системе

Прямо сейчас где-то в глубинах космоса движется огромная комета
, которая неуклонно приближается к Солнечной системе. И недавно, благодаря постоянно уменьшающемуся расстоянию, ученым-астрономам удалось более-менее точно измерить ее размеры. Диаметр кометы
составляет около 150 километров, что делает ее самой большой из всех известных комет. Другие детали, такие, как уточненная орбита движения, размер и плотность ее комы, будут определены несколько позже, после того, как комета приблизится к нам на еще меньшее расстояние.
Самая большая комета имеет официальное название C/2014 UN271 Бернардинелли-Бернштейна (Bernardinelli-Bernstein), она впервые была обнаружена в 2014 году в ходе обзора Dark Energy Survey. Однако, "кометная" природа этого космического объекта
была установлена только в 2021 году астрономами Педро Бернардинелли (Pedro Bernardinelli) и Гэри Бернштейном (Gary Bernstein), в честь которых эта комета и получила свое название.
Первые данные о яркости кометы
ББ показали, что она имеет размер минимум в 100 километров. Но эти измерения оказались неточными из-за того, что некоторая часть кометы была еще в тени, а сами измерения производились с расстояния 29 АЕ (Астрономических Единиц), что почти соответствует дистанции до орбиты Нептуна. Кстати, эта дистанция также является самой большой дистанцией, с которой было произведено успешное обнаружение и идентификация кометы
.
Дальнейшие наблюдения, проведенные Бернардинелли и Бернштейном, позволили измерить яркость кометы и на основе этих данных уточнить ее размер, который оказался равен 150 километрам. Отметим, что предыдущий рекордсмен, комета Sarabat Comet 1729, имеет размер около 100 километров, а комета Hale-Bopp - 80 километров.
Сейчас уже известна приблизительная траектория движения кометы ББ. Она движется по очень вытянутой орбите, попадая в пределы Солнечной системы раз в 3.5 миллиона лет. А самая дальняя точка орбиты кометы находится на удалении 40 400 АЕ и комета находилась там около 1.5 миллионов лет назад. В свой прошлый визит в Солнечную систему, который состоялся 3.5 миллиона лет назад, комета ББ прошла на удалении 18 АЕ от Солнца. В нынешний же визит комета ББ сблизится с Солнцем до 10.9 АЕ, почти достигнув пределов орбиты Сатурна. И произойдет это в 2031 году.
Уже в настоящее время ученые наблюдают вспышки и изменения яркости кометы ББ, которые обусловлены процессами испарения углекислого газа и аммиака, что начинает раздувать кому кометы и формировать зачатки хвоста
. Ученые прогнозируют, что яркость кометы может увеличиться до значения магнитуды 9, что немного более тускло, чем яркость Титана, самого большого спутника Сатурна. Но этого может и не произойти, если на поверхности кометы образуется корка грязного льда, и тогда яркость кометы не превысит яркости Плутона.
Но яркость кометы ББ не является самой интересной ее особенностью, и эта комета, безусловно, будет одной из основных целей астрономических наблюдений в течение следующих нескольких десятилетий.