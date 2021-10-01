Обнаружена первая в своем роде планета, вращающаяся сразу вокруг трех звезд

Ученые-астрономы из Невадского университета в Лас-Вегасе обнаружили в глубинах космоса аномалию, которая с очень большим процентом вероятности может являться планетой, вращающейся сразу вокруг трех звезд системы GW Ori. Отметим, что в отличие от нашей Солнечной системы, в которой находится только одна звезда, почти в половине других звездных систем находится две, три или большее количество звезд
, связанных друг с другом силами их гравитации. Но, до последнего времени астрономам еще не удавалось найти даже следов планет в таких сложных тройных системах из-за того, что нестабильные и постоянно изменяющиеся гравитационные поля, вероятно, не способствуют процессу формирования планет.
Астрономы производили наблюдения за системой GW Ori при помощи радиотелескопа ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), а главными объектами этих наблюдений являлись три кольца из космического газа и пыли, окружающие звезды этой системы. И немногим позже ученым удалось обнаружить достаточно большой разрыв в кольцах, образование которого является своего рода загадкой.
В качестве объяснений этой загадки был выдвинут ряд предположений, включая то, что разрыв образовался из-за крутящего момента суммарного гравитационного поля всех трех звезд. Но после построения подробной математической модели системы GW Ori ученые выяснили, что существование разрыва может быть объяснено более простой вещью - формированием и наличием в этой области пространства одной или нескольких крупных планет
- газовых гигантов, подобных Юпитеру.
Такое предположение подкрепляется тем фактом, что в процессе формирования планетарных систем первыми возникают газовые планеты, а каменистые планеты типа Земли или Марса начинают формироваться на гораздо более поздних этапах.
К сожалению, даже самые мощные современные телескопы не могут увидеть планеты в системе GW Ori. Их существование может быть определено лишь по вторичным косвенным признакам. И дополнительные наблюдения с помощью телескопа ALMA, которые будут проведены в ближайшие месяцы, могут дать ученым в руки неоспоримые доказательства факта существования планеты или планет, вращающихся сразу вокруг трех звезд.