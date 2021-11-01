Кинетическая система космических запусков SpinLaunch успешно прошла первый тест
С момента первого космического запуска и по сегодняшний день человечество отправляет различные аппараты и людей в космос при помощи реактивных ракет. Тем не менее, существует ряд альтернативных проектов, в число которых входит проект компании SpinLaunch, разработавшей то, что можно назвать первой кинетической системой запуска. И недавно система SpinLaunch успешно прошла первые испытания, запустив в испытательный полет небольшую ракету и не потратив, при этом, ни грамма топлива.
Альтернативная система запуска компании SpinLaunch находится в разработке, начиная с 2015 года. Целью ее создания является реализация варианта будущего, в котором ракеты и спутники будут отправляться в космос с нулевой эмиссией и не нанося вреда окружающей среде. Все это достигается за счет использования огромного ускорителя-центрифуги, раскручиваемого при помощи электрических двигателей.
Согласно предварительным расчетам, такой подход позволит сократить затраты энергии в 4 раза по сравнению с количеством энергии, заключенной в реактивном топливе, а стоимость каждого запуска уменьшится в 10 раз по сравнению со стоимостью запусков при помощи традиционных методов. Более того, кинетическая система сможет обеспечить проведение нескольких запусков на орбиту каждый день.
Опытный образец кинетического ускорителя носит название Suborbital Accelerator. Он состоит из вертикальной вакуумной камеры в виде огромного диска и центрифуги, по высоте сопоставимой с высотой статуи Свободы, которая раскручивается и за один раз передает всю накопленную кинетическую энергию снаряду. Под воздействием полученной энергии, снаряд разгоняется внутри вакуумной камеры до скорости более 8 тысяч километров в час и покидает ее пределы через вертикальную трубу, пробивая тонкую защитную оболочку.
Будущая перспективная система, L100 Orbital Mass Accelerator, сможет отправлять на орбиту спутники весом до 200 килограмм при помощи подобного метода. Правда, не все космические аппараты смогут выдержать перегрузки в 10000 g при разгоне в вакуумной камере. При помощи такой системы можно будет запускать в космос аппараты со специальной конструкцией и начиненные специальной электроникой, изготовленной из малогабаритных компонентов и микросхем, которые смогут выдержать ускорение без механических повреждений.
Вернемся к первым проведенным испытаниям системы Suborbital Accelerator. Эти испытания состоялись 22 октября этого года на территории полигона космодрома Spaceport America в Нью-Мексико. Во время испытаний центрифуга ускорителя была раскручена на 20 процентов от ее максимальных возможностей, но и этого было достаточно для того, чтобы разогнать до сверхзвуковых скоростей и "забросить" 3-метровый снаряд на высоту нескольких километров. После запуска этот снаряд был опущен обратно, и он же будет использован в дальнейших испытаниях. Эти испытания будут проводиться в текущем и следующем году, в их ходе будут варьироваться типы снарядов и скорость запуска. А к концу 2024 года руководство компании SpinLaunch планирует провести первые коммерческие запуски для своих клиентов.
И в заключении следует отметить, что за всю историю уже было несколько попыток реализации идеи проведения космических запусков без использования ракет. В 1960-х годах проводился совместный американо-канадский проект под названием Project Harp, в котором запуски на орбиту производились при помощи огромной пушки. Нечто подобное также реализовывалось под руководством Саддама Хусейна, бывшего президента Ирака, в рамках проекта Project Babylon, который был свернут после гибели ведущего специалиста.