Зонд Parker Solar Probe установил два новых рекорда во время последнего сближения с Солнцем

Не так давно космический аппарат Parker Solar Probe установил пару новых рекордов
после того, как он успешно пережил свою 10-ю близкую "встречу" с Солнцем. 21 ноября 2021 года в 8:25 по времени Гринвичского меридиана автоматический исследовательский аппарат прошел в 8.5 миллионах километров от поверхности Солнца, набрав, при этом, скорость в 586 864 километра в час. Такая ситуация делает Parker Solar Probe самым быстрым
среди всех космических объектов искусственного происхождения, которому удалось сблизиться с Солнцем на саму короткую дистанцию и остаться в работоспособном состоянии после этого.
Напомним нашим читателям, что космический аппарат Parker Solar Probe
был запущен в космос 12 августа 2018 года при помощи тяжелой ракеты-носителя Delta IV, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал. Последний пролет аппарата мимо Солнца, проведенный в промежутке между 16 и 26 ноября этого года, является практически средней точки его миссии, рассчитанной на семь лет, цель которой заключается в изучении Солнца с самого близкого расстояния. А заключительные витки аппарата Parker Solar Probe вокруг Солнца будут проходить уже через непосредственно солнечную корону и никому неизвестно, сколько таких рандеву сможет перенести оборудование аппарата.
Отметим, что предыдущим обладателем побитых рекордов являлся космический аппарат Helios-2, разгонявшийся до максимальной скорости в 252 792 километров в час. С легкостью побив предыдущие рекорды, аппарат Parker Solar Probe уже некоторое время находится в совершенно отдельной лиге, и впоследствии будет бить рекорды, установленные им же.
10-й пролет аппарата Parker Solar Probe мимо Солнца является одним из 24 запланированных пролетов, каждый из которых будет проходить все ближе и ближе к поверхности звезды. На заключительном этапе миссии дистанция сближения составит 6.9 миллиона километров, а аппарат наберет скорость в 690 тысяч километров в час. Собственно аппарат Parker Solar Probe достаточно хорошо защищен против тепла и различных видов жесткого излучения, тем не менее, его оборудование может быть повреждено статическим электрическим потенциалом, который накапливается и увеличивается за счет воздействия солнечной радиации.
Для защиты от этого электрического потенциала используется очень вытянутая эллиптическая орбита, при движении по которой аппарат успевает сбросить накопленный электрический заряд, "прийти в себя" и передать на Землю собранные данные о солнечной короне, магнитном поле и о динамике высокоэнергетических частиц, испущенных с поверхности Солнца.
Согласно данным от НАСА, период "релаксации" аппарата Parker Solar Probe после последнего рандеву с Солнцем завершится 24 декабря и до 9 января 2022 года на Землю будут переданы все собранные им данные. А сейчас космический аппарат находится в "добром здравии" и все его системы работают в нормальном режиме.