59 мегаджоулей в течении 5 секунд - новый рекорд в области термоядерного синтеза
В 1991 году ученые, работающие на реакторе термоядерного синтеза JET (Joint European Torus), впервые добились положительного энергетического баланса, когда количество выделившейся энергии превысило количество энергии, затраченной на "поджиг" реакций термоядерного синтеза. А уже в 1997 году на этом же реакторе был установлен мировой рекорд по количеству производимой реактором энергии, который составил 22 мегаджоуля. И лишь недавно, спустя двадцать пять лет, установленный в 1997 году рекорд был снова побит, что является знаменательной вехой на пути к созданию неисчерпаемого источника термоядерного синтеза.
Отметим, что реактор JET является реактором самого распространенного типа - токамак, камера которого имеет тороидальную форму. Расположенные вокруг камеры катушки электромагнитов создают поле, которое сжимает и удерживает плазму строго в области оси тора камеры. При этом, плазма разогревается до миллионов градусов, и удерживается достаточно долго для того, чтобы ядра атомов водорода начали сталкиваться и формировать ядра атомов гелия, выделяя при этом огромное количество энергии.
Во время экспериментов в 1990-х годах в качестве топлива в реакторе JET использовалась смесь дейтерия и трития, двух изотопов водорода. Однако, тритий является достаточно редким изотопом и его добыча в нужных количествах связана с массой проблем. В нынешних же экспериментах в качестве топлива использовался дейтерий, что в нынешнее время уже является своего рода стандартом для термоядерных реакторов, включая строящийся реактор ITER.
В течение последнего десятилетия конструкция реактора JET не один раз была подвергнута изменениям и модернизации. Инженеры заменили внутреннюю углеродную оболочку камеры реактора на оболочку из сплава бериллия и вольфрама, материалов, используемых в конструкции реактора ITER. Также было проведено множество моделирований, позволивших улучшить параметры магнитной системы и найти более оптимальные режимы работы реактора. И в результате этого обновленный реактор JET смог произвести и удержать в стабильном состоянии плазму на протяжении пяти секунд, а количество выделившейся за это время энергии составило 59 мегаджоулей, что превышает предыдущий рекордный показатель более чем в два раза.
В заключение стоит отметить, что в 1997 году на реакторе JET был установлен еще один рекорд - 16 МВт пиковой выходной мощности. Этот рекорд остается актуальным и по сегодняшний день, он не был побит в ходе последних экспериментов, основной целью которых являлось достижение длительной и стабильной выработки термоядерной энергии.
"Если нам удалось поддержать термоядерный синтез на протяжении пяти секунд, мы сможем это делать и на протяжении пяти минут, а затем и пяти часов" - рассказывает Тони Донне (Tony Donne), руководитель программы EUROfusion, - "И мы будем продолжать постепенно двигаться к нашей цели небольшими короткими шагами".