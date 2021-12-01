Терраформирование Марса может быть проведено только при условии создания искусственного магнитного поля

Терраформирование
и успешная колонизация Марса является мечтой, будоражащей воображение людей с очень давних времен. Длина дня на Марсе приблизительно равна длине земного дня, под поверхностью этой планеты скрываются огромные запасы воды в виде замороженного льда, а марсианской силы тяжести вполне достаточно для того, чтобы удержать достаточно толстую атмосферу, пригодную для дыхания. На всем эти положительные черты Красной Планеты накладывается один существенный недостаток - отсутствие собственного магнитного поля, и если мы хотим сделать Марс второй Землей, его надо будет снабдить искусственно созданным магнитным полем
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Роль магнитного поля в обеспечении благоприятных для жизни условий на поверхности планеты трудно переоценить. Магнитное поле ограждает планету от потоков солнечного ветра и космического излучения, состоящего из заряженных частиц. Из-за влияния магнитного поля такие высокоэнергетические частицы отклоняются и пролетают мимо, вместо того, чтобы достигнуть поверхности планеты и стать губительным для жизни фактором.
Кроме этого, магнитное поле Земли является еще препятствием, которое не дает солнечным ветрам постепенно сдувать атмосферу в космическое пространство. Согласно существующим теориям, в далеком прошлом Марс обладал толстой атмосферой, насыщенной водяными парами, но без защиты магнитного поля со временем большая часть этой атмосферы безвозвратно улетучилась в космос.
К сожалению, человечество не в состоянии дать Марсу подобное земному магнитное поле, которое производится эффектом "динамо" от вращения ядра Земли, состоящего из расплавленного железа, никеля и других металлов. В настоящее время у человечества отсутствует возможность "дать толчок и запустить динамо" ядра Марса, но, согласно результатам последних исследований, существует несколько способов создания внешнего магнитного поля для этой планеты.
Отметим, что идеи для создания магнитного поля на Марсе предлагались и ранее, но все они были основаны на использовании гигантских магнитов-соленоидов, размещенных под поверхностью, на поверхности или на орбите определенной высоты. Такой подход может обеспечить некоторый базовый уровень защиты планеты, но с технической точки зрения он попросту невыполним в настоящее время.
Для того, чтобы создать достаточно сильное планетарное магнитное поле, необходимо создать сильный поток заряженных частиц, циркулирующих внутри планеты или в близлежащем космическом пространстве. Первый вариант сразу отпадает по понятным причинам, а вот второй выглядит более перспективно благодаря спутнику Марса - Фобосу, при помощи которого можно будет создать и поддерживать поток частиц, опоясывающий планету.
Напомним нашим читателям, что Фобос является самым большим из двух спутников Красной Планеты. Он совершает один оборот за каждые 8 часов, и если установить на его поверхности установку, ионизирующую и ускоряющую частицы материи Фобоса, это позволит создать тор из плазмы, находящийся строго на орбите Фобоса. И, по предварительным расчетам, все это способно создать магнитное поле, достаточно сильное, чтобы стать защитой Марса и позволить процесс терраформирования этой планеты.
Это, конечно, является достаточно смелым планом, который выглядит немного более реалистично, чем использование магнитов-соленоидов, несмотря на наличие значительных препятствий технического плана. И, можно надеяться, что когда человечество действительно доберется до проблемы колонизации Марса, у него уже будут иметься возможности для реализации и проверки на практике наилучших идей, поданных ранее.