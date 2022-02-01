Астрономы обнаружили самую большую радиогалактику, "монстра", размером в 5 мегапарсек

Не так давно группа ученых-астрономов обнаружила то, что можно назвать самым большим известным космическим объектом
галактической природы. Размеры Alcyoneus, гигантской радиогалактики
, расположенной на удалении 3 миллиардов световых лет от нас, составляют порядка 5 мегапарсек или 16,3 миллионов световых лет. А обнаружение этой галактики демонстрирует наше недостаточное понимание причин и процессов, стимулирующих невероятный рост таких "монстров".
Гигантские радиогалактики сами по себе являются еще одной из загадок Вселенной. Они обычно состоят из центральной галактики, группы звезд, вращающихся вокруг галактического ядра, содержащего сверхмассивную черную дыру. А огромный размер им придают джеты и лепестки, простирающиеся далеко в космос из центральной области. Материя джетов и лепестков взаимодействует с межгалактической средой и в некоторых случаях все это превращается в естественный синхротрон, ускоряющий электроны, которые впоследствии производят радиоизлучение.
Описанное выше является достаточно обыденным космологическим явлением, даже у нашей галактики, галактики Млечного Пути, имеются свои радио-лепестки. Но в некоторых случаях эти лепестки "вырастают" до гигантских размеров, исчисляющихся мегапарсеками, а галактики с такими лепестками называют гигантскими радиогалактиками.
Для поисков гигантских радиогалактик ученые использовали набор данных, собранных распределенным радиотелескопом LOFAR (LOw Frequency ARray), в состав которого входят 20 тысяч радиоантенн, разбросанных по 52 местам в Европе. Эти данные были просеяны через фильтр, который удалил все компактные источники радиоизлучения, которые являлись помехами в данном случае. И в результате было получено изображение, на котором ученые визуально обнаружили огромные радио-лепестки галактики Alcyoneus.
Согласно первоначально полученной информации, размер галактики Alcyoneus составлял 4,99 ± 0,04 мегапарсека. Но после того, как размер радио-лепестков был уточнен при помощи данных обзора Sloan Digital Sky Survey, размер галактики увеличился до 5.04 ± 0,05 мегапарсека.
Более того, ученые обнаружили, что центральная галактика радиогалактики Alcyoneus является достаточно обычной эллиптической галактикой, включенной в глобальную галактическую сеть. Масса галактики оценивается в 240 миллиардов масс Солнца, а масса ее центральной сверхмассивной черной дыры превосходит массу Солнца в 400 миллионов раз. Оба этих параметра находятся на нижнем уровне для всех гигантских радиогалактик и ученые были озадачены тем, что же могло спровоцировать рост таких огромных радио-лепестков.
Согласно имеющимся гипотезам, рост огромных лепестков радиогалактики Alcyoneus может быть объяснен тем, что эта галактика располагается в области пространства с очень низкой плотностью материи. И никакие облака космического газа и пыли не послужили препятствием, остановившим или задержавшим потоки материи, извергаемой в космос центральной черной дырой. Также существует гипотеза, объясняющая этот феномен взаимодействием галактики Alcyoneus с объектом более высокого уровня, глобальной галактической сетью.
И в заключение следует отметить, что независимо от причин, которые вызвали образование огромных лепестков радиогалактики Alcyoneus, эта галактика все еще продолжает увеличиваться, и на самом деле она сейчас является еще большей, чем мы можем видеть ее с разделяющего нас расстояния.