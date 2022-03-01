J2030 - пульсар, извергающий в пространство поток антиматерии и материи огромной длины

Мертвая звезда, пульсар под названием PSR J2030+4415 (J2030), размером около 20 километров в диаметре, летит где-то в космосе с головокружительной скоростью. Скорость ее движения составляет 450 километров в секунду (1.62 миллиона километров в час), а за собой она оставляет шлейф, состоящий преимущественно из частиц антиматерии, простирающийся на 7 световых лет.Согласно данным, полученным при помощи рентгеновской обсерватории Chandra X-ray Observatory, в состав частиц шлейфа, оставляемого пульсаром J2030, входят электроны и позитроны. Дальнейшие наблюдения и изучение этого феномена может дать ученым в руки подсказки относительно того, почему в объеме нашей галактики, галактики Млечного Пути, наблюдается несколько большее количество антиматерии, чем это должно быть согласно теории.Напомним нашим читателям, что пульсары являются одним из типов нейтронных звезд, останков от ядер звезд массой от 8 до 30 масс Солнца, которые завершили свой жизненный цикл и взорвались сверхновой. Такие нейтронные звезды являются чрезвычайно плотными объектами и обладают сильнейшими магнитными полями. Пульсары, вдобавок к этому, еще и вращаются вокруг своей собственной оси. К примеру, пульсар J2030 совершает 3 оборота в секунду, и это достаточна малая скорость вращения по сравнению с миллисекундными пульсарами, совершающими сотни и тысячи оборотов в секунду.Обычные стационарные пульсары излучают в пространство "ветер" - потоки заряженных частиц, формируемые и ускоряемые их магнитным полем. Поскольку пульсар J2030 движется в пространстве с большой скоростью, то эти потоки остаются позади него, формирую своего рода хвост. Перед пульсаром J2030, на границе взаимодействия магнитного поля пульсара и глобального магнитного поля межзвездной среды формируется ударная волна, которая некоторое время назад замедлилась и фронт которой совместился с поверхностью пульсара."Это, вероятнее всего, и стало причиной утечки частиц из тела пульсара" - пишут ученые, - "Магнитное поле, создаваемое ветром пульсара, соединилось с межзвездным магнитным полем и через этот образовавшийся "носик" в пространство потек поток электронов и позитронов".Частицы ветра пульсара, просачивающиеся в пространство через область магнитного соединения, ускоряются в этом месте до скорости, равной приблизительно третьей части от скорости света. Это, в свою очередь, заставляет этот поток частиц ярко светиться в рентгеновском диапазоне, и именно это позволило ученым обнаружить и изучить такое экзотическое явление.