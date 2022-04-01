Обнаружена уникальная "умирающая" звезда, пускающая кольца дыма в окружающее пространство

Ученые-астрономы в очередной раз обнаружили в глубинах космического пространства удивительное явление. Умирающая звезда под названием V Hya (V Hydrae)
, находящаяся на этапе "смертельных мук" выпустила в окружающее пространство несколько колец и потоков своей материи своеобразной формы, и это является первым случаем наблюдений такого феномена за всю историю астрономии.
Звезда V Hya находится на удалении 1300 световых лет от Земли в созвездии Гидры (Hydra). Она представляется собой богатую углеродом гигантскую красную звезду, находящуюся сейчас на самых последних этапах ее жизненного цикла. Постепенно эта звезда сбрасывает внешние слои своей оболочки, прежде, чем она взорвется и превратится в белый карлик, окруженный газово-пылевой туманностью.
Однако, звезда V Hya движется к своему заключительному этапу весьма необычным путем. Рассматривая эту звезду при помощи радиотелескопа ALMA, астрономы увидели, что вместо сброса материи верхних слоев во все стороны, как это делают все другие подобные звезды, V Hya пустила в окружающее пространство серию колец. Астрономам удалось даже посчитать количество этих колец, которое равно шести, и все эти кольца были выпущены в течение последних 2100 лет, ничтожно малого срока по космическим меркам. Все кольца сформировали вокруг звезды V Hya нечто вроде деформированного диска, которому астрономы дали сомнительное название DUDE (Disk Undergoing Dynamical Expansion).
Помимо колец астрономы заметили огромные облака материи, выбрасываемые в пространство звездой практически перпендикулярно плоскости колец. Эти облака, по форме напоминающие песочные часы, расширяются в пространстве со скоростью 864 000 км/ч.
Даже еще до открытия колец и потоков материи в виде песочных часов, звезда V Hya была особенной, отличной от других подобных звезд. Каждые восемь с половиной лет эта звезда отправляла в космос шары плазмы, размером с Марс
. Астрономы пытались объяснить столь причудливое поведение наличием у звезды V Hya компаньона, нейтронной звезды или белого карлика. Если бы компаньон совершал оборот вокруг V Hya каждые 8.5 лет и периодически задевал верхние слои раздутой атмосферы этой звезды, он бы захватывал некоторое количество материи и "стрелял" бы этой материей в пространство.
Все упомянутые выше особенности делают звезду V Hya абсолютно уникальным космическим объектом, изучение которого может дать астрономам множество новых знаний о периодах существования и смерти звезд подобного класса.
"Период конца жизни звезды, когда они совершают переход от красного гиганта к белому карлику, является достаточно сложным процессом, изученным еще не до самого конца" - рассказывает Марк Моррис (Mark Morris), ведущий исследователь, - "Открытие того, что в ходе этого процесса звезды могут производить кольца и джеты материи, распространяющиеся с огромной скоростью, дали нам множество новой информации, которая легла в общую копилку знаний".