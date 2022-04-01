Космический телескоп Hubble запечатлел самую дальнюю и древнюю звезду среди всех известных
Не так давно космический телескоп Hubble сделал снимок, главным фигурантом которого является звезда, расположенная на удалении 12.9 миллиарда световых лет от Земли. Эта звезда излучила свет, который мы сейчас видим в то время, когда возраст Вселенной составлял 900 миллионов лет. Недавно обнаруженная звезда получила название Earendel, что в переводе со староанглийского означает "утренняя звезда" или "рассвет", и по всем параметрам она становится обладателем рекорда самой далекой известной звезды, сместив с этого пьедестала синего гиганта Icarus, который находится на четыре миллиарда световых лет ближе.
Тем не менее, озвученные выше числа могут нас немного сбить с толку. 12.9 миллиардов световых лет до Earendel и 9 миллиардов световых лет до Icarus это так называемое "время взгляда назад" (lookback time), с настоящим моментом времени в качестве точки привязки. Однако, если принять во внимание процесс расширения Вселенной, то звезда Earendel должна находиться сейчас на удалении 28 миллиардов световых лет, или, если сказать точнее, должна была бы находиться, ведь она, скорее всего, давным-давно уже завершила свой жизненный цикл.
Скорость расширения Вселенной является тем инструментом, при помощи которого астрономы измеряют такие огромные расстояния. Когда свет летит в космическом пространстве, то процесс расширения Вселенной как бы растягивает длину волны этого света, смещая его в сторону красной области. Вычисление так называемого красного смещения может показать нам, насколько далеко находился источник. В данном случае, красное смещение света от звезды Earendel равно 6.2, а от Icarus - всего 1.5, для сравнения.
Конечно, заметить напрямую одиночную звезду на таком огромном расстоянии не способен ни один из существующих астрономических инструментов. Однако, астрономы "получили" помощь от одной массивной галактики, расположенной между Землей и звездой Earendel. Эта галактика силами своей гравитации деформировала пространственно-временной континуум, сформировав так называемую гравитационную линзу. Эта линза, в свою очередь, за счет удачного взаимного расположения всех "участников" этого процесса, сфокусировала и усилила свет от звезды в тысячи раз, что позволило телескопу Hubble увидеть ее достаточно четко.
Скорректировав искажения от гравитационной линзы, астрономы определили, что звезда Earendel имела массу, превосходящую массу Солнца в 50 раз. Также существует некоторый шанс того, что звезда Earendel не является одной одинокой звездой, а на самом деле она является бинарной системой, состоящей из двух звезд. Но даже такой вариант никак не умаляет нынешнее достижение, ставшее рекордом дальности обнаружения звезды или звезд.
К сожалению, из-за ограниченных возможностей "старичка" Hubble астрономам не удалось измерить другие параметры звезды Earendel, такие, как спектр света, температура поверхности и т.п. Но не стоит отчаиваться, все это будет по силам новому космическому телескопу James Webb Space Telescope, который начнет производить астрономические наблюдения уже через несколько месяцев.