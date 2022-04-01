Древний странный объект, скрывающийся в облаке пыли, может являться "зародышем" сверхмассивной черной дыры
Группа ученых-астрономов, занимающихся изучением архивных данных, собранных космическим телескопом Hubble Space Telescope, обнаружила неизвестный ранее древний загадочный объект. Дальнейшее изучение этого объекта позволит объяснить, как в недрах "пыльных" галактик, в которых активно идут процессы звездообразования, могут возникать квазары, сверхмассивные черные дыры, окруженные дисками материи и извергающие в пространство потоки частиц и излучений различных типов.
Обнаруженный огромный объект получил название GNz7q и в том виде, в котором его видят сейчас астрономы, он существовал приблизительно 13 миллиардов лет назад, когда возраст Вселенной составлял всего 750 миллионов лет. Сам объект GNz7q скрыт толстым и плотным облаком космической пыли, и ученые еще не знают точно, чем же он является на самом деле. Однако, основываясь на нынешних теориях касательно черных дыр и на данных об истинном размере объекта, астрономы полагают, что GNz7q является "зародышем" сверхмассивной черной дыры.
Одной из самых больших загадок современной астрономии и астрофизики является ответ на вопрос, каким образом сформировалась самая первая во Вселенной черная дыра? Согласно одной из имеющихся теорий, первая черная дыра сформировалась из одной из первых мертвых звезд и быстро набрала массу, поглотив всю материю из окружающего пространства. Согласно другой теории, во Вселенной могло возникнуть огромное и плотное скопление газа, которое под воздействием сил собственной гравитации уплотнилось, компактифицировалось и, в конце концов, схлопнулось в черную дыру, минуя любые промежуточные этапы.
"Но даже обнаружение объекта GNz7q пока еще не позволяет нам ответить, по какому из двух озвученных выше сценариев идет развитие событий" - пишут исследователи, - "Однако мы полностью уверены в том, что обнаруженный объект является первым примером черной дыры, быстро набирающей массу, существовавшей в самый ранний период развития Вселенной".
Как уже упоминалось выше, объект GNz7q находится в недрах галактики, в которой активно идут процессы образования новых звезд. Эта галактика "производит" звезды в количестве 1600 солнечных масс в год. Сам объект GNz7q имеет массу, превышающую массу Солнца в 20 миллиардов раз, а скрытая в нем черная дыра - 10 миллионов солнечных масс. Свет от объекта GNz7q окрашен в красный цвет окружающей пылью, а особенно ярко он светится в инфракрасном диапазоне.
Ученые считают, что черная дыра внутри объекта GNz7q является недостающим звеном эволюции от небольших черных дыр в "пыльных" галактиках до огромных ярких квазаров, наблюдаемых в нынешней Вселенной в больших количествах. И теперь ученые надеются изучить этот объект максимально тщательно, используя все возможности нового телескопа James Webb Space Telescope, который как раз и работает в нужном инфракрасном диапазоне.