Еще более тяжелые элементы найдены в атмосферах экзопланет, на которых идут дожди из расплавленного железа
В свое время мы уже рассказывали нашим читателям об "адских" экзопланетах WASP-76b и WASP-121b, на поверхности которых дожди из расплавленного железа являются самым обычным делом. Но не так давно астрономы, занимающиеся дальнейшим изучением этих планет, обнаружили в их атмосфере барий, элемент, атомы которого в несколько раз тяжелей атомов железа. И данный факт говорит о том, что эти сверхгорячие, подобные Юпитеру планеты являются еще более странными и загадочными, чем было принято считать ранее.
Обе упомянутые выше экзопланеты находятся достаточно близко к центральной звезде своей системы, свет от которой нагревает их атмосферу и поверхность до температур выше 2400 градусов Цельсия. При таких температурах даже железо на поверхности выкипает, его пары наполняют атмосферу, и часть этих паров сдувается звездой в космическое пространство. Исследования, проведенные в 2020 году, показали, что пары железа также переносятся атмосферными ветрами и на поверхность темной стороны планеты падает железный дождь.
Для изучения планет WASP-76b и WASP-121b ученые используют телескоп VLT (Very Large Telescope) Европейской Южной обсерватории. Когда эти ученые задействовали специальный спектрограф для анализа света звезды, прошедшего сквозь верхние слои атмосферы планеты, они получили набор спектральных линий, что позволило идентифицировать отдельные химические элементы.
Спектральный анализ показал наличие в атмосфере атомов бария, которые в 2.5 раза более тяжелы, чем атомы железа. Ученые описывают это открытие, как "парадоксальное и озадачивающее", ведь столь тяжелые элементы не являются тем, что можно ожидать обнаружить в верхних слоях атмосферы. "Учитывая достаточно высокую гравитацию этих планет, можно было бы предположить, что столь тяжелые атомы быстро опустятся в более низкие слои атмосферы" - пишут исследователи.
И в заключении следует отметить, что данный случай является первым в истории астрономии, когда барий был найден в атмосфере или на поверхности другой экзопланеты. И нынешнее случайное открытие предполагает, что этот класс планет, "сверхгорячих Юпитеров", является еще более странным. Ученые надеются, что возникшие новые вопросы по поводу состава атмосфер таких планет будут решены в будущем при помощи новых астрономических инструментов, таких, как Extremely Large Telescope.