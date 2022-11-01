Космический телескоп James Webb обнаружил химические реакции, протекающие в атмосфере далекой экзопланеты
Космический телескоп James Webb, благодаря его широчайшим возможностям, позволил ученым взглянуть на атмосферу далекой экзопланеты с таким уровнем детализации, который является недостижимым для любых других астрономических инструментов. Анализируя данные, собранные всеми четырьмя инструментами телескопа, группа астрономов не только смогла составить полный молекулярный и химический "профиль" состава атмосферы, но и обнаружить там признаки активно идущих химических процессов.
Отметим, что химический анализ атмосфер экзопланет - это одна из главных целей, поставленных перед телескопом James Webb. Еще в самый первый период работы телескоп смог обнаружить "подписи" присутствия водяных паров в атмосфере планеты WASP-96b, и несколько позже - углекислого газа в атмосфере WASP-39b.
И недавно ученые при помощи телескопа провели углубленный анализ атмосферы WASP-39b, получив на руки полный ее химический состав. Согласно имеющимся данным, в атмосфере WASP-39b присутствует диоксид серы, углекислый газ, угарный газ, водяной пар, калий и натрий. Вопреки ожиданиям в атмосфере не было обнаружено даже следов метана и сероводорода.
Отметим, что данный случай является первым в истории астрономии обнаружением диоксида серы в атмосфере планеты. Более того, этот факт является указателем на то, что в атмосфере идут активные химические процессы, так как молекулы диоксида сферы формируются в результате цепочки реакций, происходящих под воздействием света от центральной звезды системы.
Все перечисленные выше химические соединения были идентифицированы путем анализа спектра света от звезды, прошедшего через атмосферу планеты в случае так называемого транзита, пролета планеты на фоне звезды. Так как телескоп James Webb работает в инфракрасном диапазоне, то эта часть спектра позволяет увидеть такие детали, которые невозможно увидеть инструментам, работающим в других диапазонах.
Химический "профиль" атмосферы экзопланеты может рассказать очень многое о тонкостях процесса ее формирования. Некоторые из особенностей этого "профиля" указывают на то, что планета WASP-39b поглотила несколько "зародышей" других планет и превратилась в настоящего газового гиганта.
"Изобилие серы относительно водорода указывает на то, что планета, на пути ее формирования, прошла через и поглотила несколько плотных скоплений материи, внутри которых уже начались процессы формирования других планет. Именно эти скопления и принесли в атмосферу планеты такую большую концентрацию упомянутых выше компонентов" - пишут исследователи, - "Более высокая концентрация кислорода относительно углерода прямо указывает на то, что планета WASP-39b сформировалась на достаточно большом удалении от центральной звезды".
Конечно, главной целью всех этих "химических исследований" далеких экзопланет являются поиски маркеров наличия там жизни. С этой точки планета WASP-39b совершенно бесперспективна, так как она является газовым гигантом наподобие Юпитера. Поэтому вскоре телескоп James Webb будет заниматься подобными исследованиями каменистых планет системы TRAPPIST-1, на которых, вероятно, будут найдены маркеры внеземной жизни, такие, как метан, к примеру.